Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Podvody

Kriminalisté z pražské Palmovky obvinili 19letého muže, který pod různými přezdívkami na sociálních sítích a internetových portálech poptával osobní motorová vozidla, přičemž při samotné koupi předstíral odeslání dohodnuté částky prodejci na účet, k čemuž však fakticky nedošlo.

Od srpna minulého roku se kriminalisté z druhého oddělení Prahy III zabývali případy podvodného jednání, kterého se dopouštěl již obviněný devatenáctiletý muž, který pod různými přezdívkami a nicky na sociálních sítích a portálech poptával osobní motorová vozidla. Háček byl ale v tom, že muž při samotné koupi předstíral odeslání dohodnuté částky prodejci na účet, k čemuž však fakticky nikdy nedošlo. Kriminalisté doposud v případu evidují osm skutků podvodného jednání se škodou až půl milionů korun.

Po zjištění totožnosti podezřelého si pro něj došli kriminalisté z pražské Palmovky, kteří jej za použití donucovacích prostředků zadrželi v jedné z obcí na Kolínsku. Při výslechu se podezřelý ke své trestné činnosti doznal a kriminalisté během vyšetřování tohoto případu zajistili další dvě vozidla, které budou následně vrácena poškozeným. Policejní komisař muže obvinil ze spáchání trestných činů podvod a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť drzost mladíka neznala mezí a poté, co si jednotlivá vozidla, za která nikdy nezaplatil, převzal, tak s těmito z místa odjel. I přestože má soudy vysloveny tři zákazy řízení všech motorových vozidel, a to do konce roku 2024. Kriminalisté prověřují několik dalších případů, kterých se muž dopustil a je velký předpoklad rozšíření jeho trestního stíhání. V současné chvíli mu za tyto trestné činy hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 19. 1. 2023

Související dokumenty video zákrok.mp4

Velikost souboru:75,2 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem