Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátráme po zlodějích

Policisté pátrají po totožnosti dvojice mužů, kteří se vloupali do bytu devětaosmdesátileté majitelky. Znáte je?

Policisté z místního oddělení Košíře pracují na případu, který se stal ve středu 3. června nedlouho po čtrnácté hodině v Souběžné ulici v Praze 5. Dva zatím neznámí muži za pomoci násilí vylomili vstupní dveře do bytu jednoho z tamních domů. Místnosti prohledali a několik věcí v podobě křovinořezu, obrazů, gramodesek či sbírku známek si chtěli odnést. To se jim však nepodařilo, neboť je v bytě nečekaně překvapila jeho devětaosmdesátiletá majitelka i s kamarádkou, které se v tu chvíli právě vrátily ze zdravotní vycházky. Podezřelým tak nezbylo nic jiného, než byt urychleně opustit. K tomu využili balkon, přes který sešplhali dolů do zahrady, a poté utekli.

Podezřelé muže se ženám podařilo vyfotografovat na mobilní telefon, a tak známe tvář alespoň jednoho z nich. Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání. Pokud máte informace, které by vedly ke ztotožnění osob, kontaktujte linku tísňového volání 158.

Případ se škodou přesahující pět tisíc korun, je prověřován pro podezření ze spáchání trestných činů krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský - 19. červen 2020

