Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátráme po osobě

Policisté pátrají po osobě, která opakovaně použila odcizenou platební kartu k výběru hotovosti v celkové výši přesahující padesát tisíc korun.

Případ vloupání v pražských Lipencích prověřují policisté již od počátku ledna tohoto roku. Dva dosud nezjištění pachatelé se v časných ranních hodinách vloupali do rodinného domu, a to i přesto, že v něm spal manželský pár. Během chvíle tak manželé přišli nejen o osobní doklady, ale i peněženky, v kterých byla hotovost a platební karty. Jedna z kreditek pak byla chvilku po vloupání opakovaně použita k výběru hotovosti v celkové výši přesahující padesát tisíc korun. Při nepovoleném výběru kamera zachytila neznámou osobu, a my po ní samozřejmě pátráme. Podle zjištěných informací by se mohlo jednat jak o muže, tak ženu.

Případ je prověřován pro krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a je v něm vytipováno několik podezřelých osob. I tak se touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud osobu na záznamech poznáváte, kontaktujte linku 158.

por. Mgr. Jan Rybanský – 17. červen 2021

