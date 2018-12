Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátráme po dvou nezletilcích

Na základě přijatých oznámení pátráme po dvou dětech, které se v obou případě do této doby nevrátily ze školy.

V prvním případě odešla třináctiletá dívka včera ráno z místa svého trvalého bydliště, tedy ze Zdib, do školy v Praze 8. Se školou pak vyrazili na představení do divadla v centru metropole, kdy ještě ráno mamince slibovala, že do třinácti hodin bude ze školy doma. To se však do této doby nestalo. Dívka není pohřešována poprvé, kdy má dle vyjádření rodičů problémy s chováním a špatný prospěch.

Ve druhém případě pátráme po čtrnáctiletém chlapci. I ten odešel včera ráno z domova do školy, kde mu mělo vyučování končit kolem dvanácté hodiny. Ze školy se ale do této doby nevrátil, kdy dle vyjádření otce jeho syn takto zmizí pravidelně každý pátek. S největší pravděpodobností by se pohřešovaný mohl zdržovat v oblasti Zličína či Lužin, neboť má prý k těmto lokalitám z dřívější doby vztah.

Po obou dětech nyní pátrají kriminalisté třetího policejního obvodu. Ti v tuto chvíli prosí o pomoc širokou veřejnost.

Pokud tušíte, kde, případně s kým by se mohly děti zdržovat, nebo jste se s nimi potkali, předejte nám prosím tyto informace prostřednictvím linky tísňového volání 158.

por. Mgr. Tomáš Hulan 22. 12. 2018

