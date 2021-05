Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Opilá řidička

Kriminalista v době volna zakročoval proti opilé ženě za volantem.

V pondělí krátce po půl páté se kriminalista prvního oddělení Prahy III vracel se svou rodinou z centra města domů. Na úrovni Palackého náměstí si ve zpětném zrcátku s jeho ženou povšimli černého Superbu, který se jim tlačil na zadní část vozidla. Ve Vyšehradském tunelu dokonce vjel do tunelu v protisměru a v nepřehledném úseku je tento vůz ve vysoké rychlosti předjel. Na křižovatce ulic Podolská x Podolské nábřeží v Praze 4, nedobrzdil a naboural do vozu stojícího na červenou. Kriminalista spolu s ženou z nabouraného vozidla ihned vystoupili a šli se podívat na řidiče v Superbu. Za volantem seděla žena, ze které byl silně cítit alkohol. Kriminalista se předepsaným způsobem prokázal, že je policista a vyzval ji, aby setrvala na místě do příjezdu policejní hlídky. Řidička se vzápětí rozjela a z místa nehody ujela. Nevadilo ji ani to, že před jejím vozidlem stojí dvě osoby, které málem srazila.

Kriminalista ihned zavolal na linku 158, kdy operačnímu důstojníkovi sdělil, že pronásleduje opilou řidičku, která odjela z místa dopravní nehody. Do pronásledování se zapojilo několik hlídek v terénu. Mezitím řidička stihla projet ulicí Jeremenkova, Budějovická, Náměstí Hrdinů až do Podolské ulice v Praze 4. Tam ji kolegové z cizinecké policie spolu s velitelem policie z pohotovostní motorizované jednotky za užití donucovacího prostředku zahrazení cesty služebním vozidlem donutili zastavit, jelikož nedbala výzev k zastavení. Když k vozidlu policisté přistoupili, snažila se ještě řidička zařadit rychlostní stupeň, ale pro svou opilost se ji to naštěstí nepodařilo.

Jelikož žena odmítala opustit vůz a držela se pevně volantu, museli ji policisté z auta vytáhnout za pomocí donucovacích prostředků a zpacifikovat. Následně u ní policisté provedli test na alkohol s pozitivní hodnotou 2,6 promile alkoholu v dechu.

Třicetiletá žena byla omezena na osobní svobodě a převezena na policejní služebnu. V současné chvíli je podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což ji v případě odsouzení hrozí až jeden rok za mřížemi. Není ale vyloučeno, že v rámci dalšího prověřování dojde k rozšíření obvinění o trestný čin obecné ohrožení.

Policisté prosí všechny občany, kteří byli ohroženi jízdou této řidičky, aby se přihlásili na linku 158. Jejich svědectví je pro nás velmi důležité. Děkujeme.

por. Mgr. Violeta Siřišťová

19.5.2021

