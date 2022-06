Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Noční návštěvník

Kriminalisté pátrají po muži, který se v průběhu noci vloudí do lidských příbytků, a pod rouškou tmy prochází a sleduje spící obyvatele, nezřídka odcizí maličkosti nebo finanční hotovost. Poznáte ho?

Pražští kriminalisté pracují na objasnění několika případů vloupání do rodinných domů, kdy dosud neznámý pachatel vnikl za pomoci násilí do obydlí a pohyboval se v nich. K vloupání došlo především v noci nebo časných ranních hodinách v tzv. spících domech, tedy tam, kde obyvatelé domu byli uvnitř a spali. Z kamerových záznamů je zcela evidentní, že přítomnost lidí neznámému nevadí. Ba naopak, dalo by se říci, že tyto domy přímo vyhledává. Pod rouškou tmy se v nich pak pohybuje, sleduje spící obyvatele a někdy i odcizí bagatelní věci nebo finanční hotovost. Je zaznamenán případ, kdy podezřelý dokonce seděl na posteli vedle devítileté dcery majitele domu v jejím dětském pokojíčku, zatímco ona spala a nic netušila. V dalších případech někteří z obyvatel zaznamenali pohyb podezřelého po domě i v době, kdy nespali. Aby nebyl rušen, zamkl se v místnosti, nebo celém patře, vše prohledal, a následně dům opustil. V současné době je prověřováno několik případů spáchaných především v rámci hlavního města Prahy. Dokonce byly zjištěny případy, kdy se podezřelý vloupal do stejného domu hned dvakrát během jednoho roku.

Podezřelým je muž mezi 55 - 60 lety věku, vyšší mohutnější postavy, hladce oholený, prošedivělé vlasy. Výrazným markantem je pak napadání na pravou nohu. Měl by hovořit česky, ale jeho slovní projev nebyl zaznamenán v takové míře a kvalitě, aby bylo možné stoprocentně potvrdit, nebo vyloučit, že se jedná o Čecha.

Kriminalisté zadokumentovali celkem sedm těchto případů, nelze však vyloučit, že jich bylo mnohem více. Do dnešních dnů již vyčerpali všechny dostupné možnosti, jak podezřelého dopadnout, proto se obracejí na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud podezřelého poznáváte nebo máte informace, které by vedly k jeho ztotožnění, kontaktujte prosím linku 158. Děkujeme.

Případ je prověřován pro trestné činy loupež a porušování domovní svobody, za což hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský - 30. červen 2022

