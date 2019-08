Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nález peněženky

Hledáme majitele ztracené peněženky. Nejste to právě vy?

Ve čtvrtek 1. července odpoledne přinesl na policejní služebnu na Vinohradech poctivý občan peněženku, kterou jen o několik málo minut předtím nalezl v parku náměstí Míru v Praze 2. Uvnitř bohužel nebyly žádné osobní doklady, a proto se policistům i přes veškeré úsilí do této doby nepodařilo majitele nalézt. Portmonka však prázdná nebyla, kromě fotografií obsahovala i určitou finanční částku a my věříme, že by majitel ocenil její vrácení.

Pokud znáte totožnost osoby na fotografii, informujte ji prosím o této skutečnosti s tím, že se peněženka nachází na Místním oddělení Policie České republiky Vinohrady v ulici Šafaříkova 12 v Praze 2. Případně předejte informace k její totožnosti policistům na tísňové lince 158.

por. Mgr. Jan Rybanský - 13. srpna 2019

