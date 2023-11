Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Muži zachránila život sehranost, rychlost a spolupráce

Policisté ze speciální pořádkové jednotky zachránili muže, který skočil z mostu přímo do Vltavy a nemohl vlastními silami doplavat ke břehu. K záchraně výrazně přispěl muž bez domova, který zastavil projíždějícího řidiče a poprosil ho, aby zavolal na tísňovou linku.

Celý příběh se stal v úterý večer, kdy si muž bez domova povšiml, že poblíž Hlávkova mostu někdo skočil do Vltavy. Bez váhání se šel podívat co se stalo, kdy ve vodě uviděl muže, který na něj nereagoval a neměl dostatek sil doplavat ke břehu. Jelikož svědek nevlastnil žádný mobilní telefon, ihned běžel pro pomoc, kdy zastavil projíždějícího řidiče, kterého poprosil, aby zavolal na tísňovou linku.

Shodou okolností byli v blízkosti policisté ze speciální pořádkové jednotky, kteří na místo události dojeli do dvou minut od oznámení. Po příjezdu začali prohledávat břeh Vltavy, kdy si povšimli přímo pod Hlávkovým mostem muže, který se snaží držet větve, kterou mu předtím hodil oznamovatel. Policisté tonoucímu ihned hodili házecí pytlík s lanem, ale vyčerpaný muž se lana nebyl schopen udržet. Proto se jeden z policistů z SPJ za pomocí lana k tonoucímu do vody spustil, muži lano uvázal kolem hrudníku a dal si ho na záda. Následně ho za pomocí žebříku, který mu poskytli pražští hasiči a kolegů ze speciální pořádkové jednotky z Vltavy vytáhl. Zachráněný, který měl na sobě pouze spodní prádlo, nebyl schopen s policisty vůbec komunikovat a byl silně podchlazený. Proto ho ihned zabalili do termofólie a předali přivolaným záchranářům, kteří si ho převzali do své péče. Proč muž skočil do Vltavy zjišťují pražští kriminalisté.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, prosíme, obraťte se na blízké okolí nebo na odborníky například na Lince bezpečí či na Centrum krizové intervence.

por. Mgr. Violeta Siřišťová - 17. 11. 2023

