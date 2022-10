Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Loupežné přepadení seniorky

Jednatřicetiletý muž si vyhlédl v bance devětaosmdesátiletou seniorku, kterou sledoval až do domu, kde ji přepadl. Kriminalisté ho vypátrali a zadrželi během několika hodin.

Devětaosmdesátiletá seniorka si šla v pondělí odpoledne vybrat peníze do banky na Václavském náměstí. Tam ji oslovil neznámý muž, který jí nabídl pomoc s obsluhou automatu na pořadové lístky a také se samotným výběrem peněz. Důvěřivá seniorka jeho nabídky využila, ale nečekala, že se o pár chvil později stane jeho obětí. Muž ji totiž sledoval až do místa bydliště, kde za ní vstoupil do domu a pod smyšlenou legendou se z ní snažil peníze vymámit. Tvrdil, že je pracovníkem banky a že peníze, které vybírala jsou falešné a musí je vrátit. To se však seniorce nezdálo a odmítala mu jakékoliv peníze vydat. V tu chvíli jí muž vytrhl nákupní tašku na kolečkách, kde měla uloženou peněženku a začal ji prohledávat. Napadená si své cennosti snažila ubránit, avšak útočník ji odhodil tak silně, že upadla na zem. Poté celý obsah vysypal na zem, našel peněženku a utekl pryč.

Kriminalisté zajistili kamerové záznamy z banky, i z místa loupeže a začali po agresorovi okamžitě pátrat. Vyhodnocením kamerových záznamů zjistili podobu podezřelého a díky městskému kamerovému systému se podařilo zmapovat útočníkovu další cestu. Ta vedla do nedalekého kasina, kde si zřejmě chtěl uloupené peníze řádně užít. V tom mu ale zabránili kriminalisté z 1. oddělení Prahy I, kteří ho na místě zadrželi. Lustrací zjistili, že se jedná o jednatřicetiletého recidivistu, který stejný modus operandi použil před deseti lety při jiném loupežném přepadení seniorky, za které byl odsouzen na šest a půl roku nepodmíněně.

Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného do vazby, čemuž státní zástupce a posléze i soudce, vyhověli.

Jednatřicetiletý muž je obviněný ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, za což mu hrozí v případě odsouzení až desetiletý pobyt za mřížemi.

nprap. Bc. Richard Hrdina - 21. října 2022

