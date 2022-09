Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Loupežné přepadení s nožem v ruce

Kriminalisté z pražské Palmovky dopadli sedmadvacetiletého recidivistu podezřelého z loupežného přepadení.

Kriminalisté z pražské Palmovky, kteří se specializují na objasňování loupeží, se od konce července zabývali případem loupežného přepadení. Do prodejny potravin v pražských Bohnicích vstoupil muž, kteří se zprvu choval jako normální zákazník. Vybral si mléčný nápoj a namířil si to s ním přímo k pokladně. V momentě, kdy obsluha markovala zboží, vytáhl na ní nuž a pod pohrůžkou násilí požadoval peníze. Poškozená z obavy o svůj život ustoupila od pultu a lupič si vzal z kasy veškerou hotovost se kterou z prodejny utekl.

Kriminalisté šetřením tohoto případu zajistili kamerové záznamy a díky operativně pátrací činnosti zjistili, o koho se jedná. Ve čtvrtek ráno, když šel podezřelý do práce, ho kriminalisté překvapili. Stačila jedna výzva: „Policie, na zem, lehněte si na zem!“ a lupič, během sekundy, ležel na zemi. Místo do práce, tak putoval rovnou na policejní služebnu, kde si vyslechl obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež a i vzhledem k předchozí kriminální minulosti podal policejní komisař Obvodnímu státnímu zástupci pro Prahu 8 podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. A tak podmínečně propuštěný sedmadvacetiletý recidivista, který byl v minulosti již opakovaně soudně trestán, tak skončil zpátky ve vězení.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 28. září 2022

