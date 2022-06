Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krádež luxusních hodinek

V šatnách hotelového wellness zmizely hodinky za několik set tisíc korun.

Na konci května v odpoledních hodinách přišel neznámý muž do hotelu v Praze 4 a vyjel výtahem do patra, kde se nachází hotelové wellness. Přišel na recepci, a jelikož chtěl do wellness centra vstoupit, začal se vydávat za manžela paní, která byla v hotelu ubytovaná. Recepční mu uvěřila, protože jméno ubytované souhlasilo. Na recepci obdržel klíč od šatní skřínky, poté pokračoval do prostoru wellness centra. Po nějaké době přišel zpět k recepci, odevzdal klíč a z hotelu odešel. Po půl hodině přišel jeden z návštěvníků na recepci a recepční oznámil, že se mu z uzamčené šatní skřínky ztratily hodinky v hodnotě několika set tisíc korun.

Policisté z Místního oddělení Pankrác potřebují mluvit s mužem, který je zachycený na fotografiích z kamerového záznamu, protože by mohl mít informace důležité pro objasnění případu. Pokud ho poznáváte, kontaktujte prosím linku 158.

pprap. Martina Špryslová, DiS. – 21. června 2022

vytisknout e-mailem