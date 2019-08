Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme pohřešovanou

Kriminalisté pátrají po chovankyni, která včera utekla z dětského diagnostického ústavu v Praze. Neviděli jste ji?

Třináctiletá dívka byla svěřena do dětského diagnostického ústavu v Praze na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 z důvodu závažných výchovných problémů. Ve středu 14. srpna odešla z uvedeného zařízení na povolenou vycházku, přičemž se měla vrátit zpět do půl páté odpoledne. To však již neučinila. Kolem patnácté hodiny byla naposledy viděna na autobusové zastávce Kačerov, odkud odjela metrem ve směru Háje.

Dívka měla v minulosti sklony k sebepoškozování, trpí poruchou chování a emocí. Je snadno ovlivnitelná se sklonem k impulsivitě. Není tak vyloučeno, že by mohl být ohrožen její život a zdraví.

Popis osoby: střední, přibližně 168 cm vysoká postava, oválný obličej a modré oči. Dívka má delší tmavě hnědé vlasy s tyrkysovým pruhem.

V době odchodu z ústavu byla oblečena do fialového trička s krátkým rukávem, černobílé košile a tmavošedých tepláků. Na zádech měla tmavý vak.

Jmenovaná má vztah k okolí Prahy 4, kde bydlela a stýkala se se svými kamarády. Jedná se o její první útěk.

Pokud jste dívku viděli nebo víte, kde by se mohla nacházet, kontaktujte prosím linku tísňového volání 158.

por. Mgr. Jan Rybanský – 15. srpna 2019

