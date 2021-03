Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme muže - aktualizace

Kriminalisté hledají muže, který odešel po propuštění z nemocnice neznámo kam, aniž by vyčkal na svého syna. Neviděli jste ho?

Pražští policisté pátrají po osmaosmdesátiletém muži, který dnes po propuštění z fakultní nemocnice nepočkal na svého syna, který ho měl kolem poledne v zařízení vyzvednout, a odešel neznámo kam. Do této chvíle o sobě nepodal jakoukoliv zprávu a jeho blízcí o něj mají starost. Pohřešovaný se vzhledem ke své nemoci neorientuje v prostoru ani čase.

Muž má výrazně shrbenou postavu, šedivé vlasy a šedozelené oči. Měl by být oblečen do tmavomodré zimní bundy, černých kalhot s puky, obut do černých bot, na hlavě zimní čepici s kšiltem a v ruce černou sportovní tašku.

Pokud máte informace, které by vedly k jeho nalezení, kontaktujte linku 158. Děkujeme.

por. Mgr. Jan Rybanský - 10. březen 2021

Aktualizace: Muž byl před malou chvílí nalezen strážníky MP Praha a předán synovi.Děkujeme všem, kteří pátrací relaci věnovali pozornost.

por. Mgr. Jan Rybanský - 10. březen 2021

