Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Dopadení lupičů

Kriminalisté zadrželi dva muže, kteří napadli dva mladíky v centru Prahy. Jednomu z poškozených způsobili těžkou újmu na zdraví.

Dva mladí muži si vyrazili užít sobotní večer do centra Prahy a ani ve snu by je nenapadlo, jak celá noc dopadne. V jednom z barů v Bartolomějské ulici v Praze 1 se seznámili s dvěma cizinci, se kterými se bavili až do ranních hodin. Jeden z nich pak nabídl, že mohou pokračovat v akci v soukromí, v jednom apartmánu, který má pronajatý. Mladíci souhlasili, a tak po půl sedmé ráno společně vyrazili do slibovaného apartmánu. V nedaleké ulici Lázeňská však byli svými „kamarády“ napadeni a oloupeni o mobilní telefony. První z agresorů z nenadání udeřil pěstí do obličeje jednoho z mladíků, a poté co upadl na zem, do něj společně s druhým mužem kopal ve snaze zmocnit se jeho mobilního telefonu. Útoku se neubránil ani druhý mladík, kterému také zasadili několik kopanců a poté mu z bundy odcizili i jeho mobilní telefon. Ihned poté oba agresoři z místa utekli neznámo kam.

Na místo byla přivolána hlídka policistů a záchranáři, kteří převezli oba poškozené do nemocnice na vyšetření. Druhý z napadených si odnesl několik podlitin a malou tržnou ránu v oblasti obličeje, ale první napadený na tom byl o poznání hůře. Utrpěl tříštivou zlomeninu čelisti a přišel o tři zuby. Útokem navíc došlo k poškození velmi drahých rovnátek, které měl poškozený napevno přidělané na zubech. Celková škoda způsobená oběma útočníky tak byla předběžně stanovena na více než sto padesát tisíc korun.

Krajští kriminalisté z 1. oddělení ve spolupráci s kriminalisty 1. oddělení Prahy I se okamžitě dali do práce. Vyslechli oba poškozené a ti jim dali popis obou útočníků. Precizní operativní prací zmapovali pohyb podezřelých z místa a to až do jednoho z hotelů ve Strašnicích. Operativci okamžitě vyrazili na místo a oba muže zadrželi přímo před hotelem v momentě, kdy nastupovali do přistaveného vozidla s řidičem, který je měl odvézt do jejich domoviny. K zadržení tak došlo, jak se říká, za minutu dvanáct, a to i přesto, že bylo teprve po osmé hodině večerní.

U jednoho z podezřelých byly při prohlídce nalezeny oba odcizené mobilní telefony, které zabalil do hliníkové fólie, a to kvůli znemožnění jejich lokalizace.

Oba muži ve věku dvacet a jednadvacet let jsou podezřelí ze spáchání trestného činu loupež, za což jim v případě odsouzení, s ohledem na způsobení těžké újmy na zdraví, hrozí až dvanáctiletý pobyt za mřížemi.

nprap. Richard Hrdina – 15. února 2022

Související dokumenty Podezřelí po činu.mp4

Velikost souboru:56,1 MB / formát MP4

