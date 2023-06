Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Asistence při převozu k porodu

Policisté pohotovostní motorizované jednotky doprovázeli vozidlo, ve kterém začínal porod. Velkou zásluhu mají také řidiči, kteří rychle reagovali a umožnili průjezd do porodnice.

Ve čtvrtek pár minut před 17 hodinou večer přijala operátorka tísňové linky 158 volání o právě začínajícím porodu přímo ve vozidle ve Vršovické ulici v Praze 10. Operátorka ihned zkontaktovala nejbližší policejní hlídku, aby vozidlu poskytla asistenci v podobě doprovodu za použití majáku, z důvodu co nejrychlejšího transportu do nemocnice. Na toto oznámení ihned reagovali i policisté z pohotovostní motorizované jednotky, kteří zrovna předávali na místním oddělení podezřelého z krádeže. Vozidlo,,pejáci,, potkali v pražských Nuslích a převoz proběhl bez jakéhokoliv problému. Nastávající maminka byla předána do péče zdravotníkům z Ústavu pro péči o matku a dítě. Miminko přišlo na svět hodinu po převozu a tatínek zavolal na linku 158, aby policistům poděkoval. Přejeme hodně štěstí a zdraví.

por. Mgr. Violeta Siřišťová - 10. 6. 2023

VIDEO KRÁTKÉ: https://www.uschovna.cz/zasilka/LE7XYJV4ZZ24IED6-BME

VIDEO DLOUHÉ (CELÝ PŘEVOZ): https://www.uschovna.cz/zasilka/LECS9SZLYL3E4RSD-T3A

