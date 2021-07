Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

„Alkohol a mládež“

Policisté z obvodního ředitelství Praha I provedli rozsáhlou kontrolu barů v centru města, při které se zaměřili na požívání alkoholu u mládeže do osmnácti let a na distribuci drog.

Konec školního roku je vždy spojován s bujarými oslavami studentů, a proto akce proběhla právě v tento den. Policisté z místního oddělení Malá Strana spolu s kriminalisty 11. oddělení, kteří se zaměřují na problematiku pouličního prodeje drog, prošli v průběhu akce několik provozoven a také veřejných prostranství, kde se pražská omladina schází nejvíce. Během noci zkontrolovali přes sto osob a ve třinácti případech policisté museli řešit podnapilost mladistvých do osmnácti let. Ti byli následně předání svým zákonným zástupcům, nebo osobám blízkým, které byly již plnoleté. Nejvyšší hodnotu a to bezmála jeden a půl promile nadýchala sedmnáctiletá dívka, pro kterou si museli přijet její rodiče přímo na policejní oddělení.

V jednom z podniků kriminalisté dokonce odhalili distributora drog, kterým byl přímo barman. Společně s chlazenými nápoji si tak „zákazníci“ mohli objednat přímo z chladícího pultu i marihuanu, které bylo na místě odebráno přes čtyřicet gramů. Třiačtyřicetiletého muže policisté na místě zadrželi a je podezřelý ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což může v případě odsouzení strávit až pět let za mřížemi.

V průběhu akce policisté řešili dalších více než dvacet přestupků, které se týkaly držení drog, požívání alkoholických nápojů na veřejnosti, nebo prohřešků v dopravě. V podobných preventivních akcích budou policisté i nadále pokračovat.

nprap. Richard Hrdina - 9. 7. 2021

Související dokumenty Drogy a mladiství v centru Prahy.mp4

Velikost souboru:80,1 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem