Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška - popis věci

Č. j. KRPA-14060-157/TČ-2018-001192

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie a vyšetřování

odbor hospodářské kriminality

2. oddělení hospodářské kriminality

Bartolomějská 6, 110 00 Praha 1

detašované pracoviště

Praha 7, Františka Křižíky 24

IDD: rkiai5y

Praha 20. července 2023

Počet stran: 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha I, Služba kriminální policie a vyšetřování, 2. oddělení hospodářské kriminality v trestním řízení pod č. j. KRPA-14060/TČ-2018-001192

vyhlašuje

podle § 81 odst. 1 trestního řádu popis věci, a to:

1) finanční prostředky, které byly dne 22.02.2019 zajištěny dle § 79a odst. 1 trestního řádu ve výši 960,00 USD na bankovním účtu č. 281542972/0300 (IBAN: CZ11 0300 0000 0002 8154 2972) vedeném v měně USD u banky Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5, založeném dne 12.10.2017 na pobočce Dejvická 40, 160 00 Praha 6 na společnost Tech for Brokers Limited, se sídlem S.I.P. Building, 3010 Rue Pasteur, 0 Port Vila, Vanuatu, kdy tyto finanční prostředky byly na účet kreditovány z bankovního účtu číslo 06209310173377 vedeného u banky Commonwealth Bank of Australia na majitele Kelly Superannuation NSW PTY LTD, se sídlem 26 Rosen St. Epping Nsw, 2121 Austrálie

2) finanční prostředky, které byly dne 22.02.2019 zajištěny dle § 79a odst. 1 trestního řádu ve výši 1.960,00 USD na bankovním účtu č. 281542972/0300 (IBAN: CZ11 0300 0000 0002 8154 2972) vedeném v měně USD u banky Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5, založeném dne 12.10.2017 na pobočce Dejvická 40, 160 00 Praha 6 na společnost Tech for Brokers Limited, se sídlem S.I.P. Building, 3010 Rue Pasteur, 0 Port Vila, Vanuatu, kdy tyto finanční prostředky byly na účet kreditovány z bankovního účtu číslo 06216110308041 vedeného u banky Commonwealth Bank of Australia na majitele Raymond Kelly, se sídlem 26 Rosen St. Epping Nsw, 2121 Austrálie,

přičemž tyto peněžní prostředky pravděpodobně byly získány trestným činem a není známo, komu patří.

Poškozený se tímto vyzývá, aby do šesti měsíců od vydání (zveřejnění) tohoto vyhlášení uplatnil pod shora uvedeným č. j. své právo na věc, a to buď datovou zprávou na IDDS: rkiai5y, anebo na adrese zdejšího útvaru Františka Křížka 735/24, 170 00 Praha 7. Po marném uplynutí této lhůty finanční prostředky ve smyslu § 81 odst. 2 trestního řádu připadnou

por. Michal Jaroš

komisař

Vyvěšeno dne: 20.7.2023

Sejmuto dne: 21.1.2024

