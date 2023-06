Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků - Yana Pitulei

Č. j. KRPA-236300-83/TČ-2022-001276

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie Praha II

Služba kriminální policie a vyšetřování

Odbor obecné kriminality - 6. oddělení

Nádražní 274/16a, 150 00 Praha 5

Praha 28. června 2023

Počet stran: 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality - 6. oddělení, Nádražní 274/16a, 150 00 Praha 5

r o z h o d l

dne 28.06.2023 po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ze dne 21.06.2023, pod sp. zn. 2 ZN-3480/2022

takto:

podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění peněžních prostředků, jež byly ponechány na místě a to:

1) finanční prostředky ve výši 273.500,-Kč (tj. slovy dvěstědvacettřitisíchpětsetkorunčeských), zajištěny na bank. účtu č. 2390303013/3030, vedený u bankovní společnosti Airbank a.s.

2) finanční prostředky ve výši 408.100,-Kč (tj. slovy čtyřistaosmtisícstokorunčeských), zajištěny na bank. účtu č. 2367548012/3030, vedený u bankovní společnosti Airbank a.s.

3) finanční prostředky ve výši 297.500,-Kč (tj. slovy dvěstědevadesátsedmtisícpětsetkorunčeských), zajištěny na bank. účtu č. 2401046017/3030, vedeném u bankovní společnosti Airbank a.s.

4) finanční prostředky ve výši 71.000,-Kč (tj. sedmdesátjednatisíckorunčeských) na účtu č. 306709995/0300, vedeném u bankovní společnosti ČSOB a.s.

5) finanční prostředky ve výši 148.500,-Kč (tj. slovy stočtyřicetosmtisícpětsetkorunčeských) na účtu č. 309447708/0300, vedeném u bankovní společnosti ČSOB a.s.

6) finanční prostředky ve výši 148.500,-Kč (tj. slovy stočtyřicetosmtisícpětsetkorunčeských) na účtu č. 309447038/0300, vedeném u bankovní společnosti ČSOB a.s.

7) finanční prostředky ve výši 49.500,-Kč (tj. slovy čtyřicetdevěttisícpětsetkorunčeských) na účtu č. 305244735/0300, vedeném u bankovní společnosti ČSOB a.s.

Bance Československá obchodní banka, a.s. IČO:00001350 se zároveň ukládá, aby před zrušením těchto zajištění na základě usnesení zdejšího policejního orgánu podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu ze dne 10.5.2023 s nabytím právní moci dne 26.5.2023 částku ve výši 48.979,70,-Kč, která byla fakticky a reálně zajištěna v rámci tohoto zajištění na bankovním účtu č. 305244735/0300 převedla na bank. účet č. 1014507966/5500 poškozené Kristýny STUCHLOVÉ, které byla tato zajištěná částka vydána,

neboť

zajištění peněžních prostředků již není třeba.

Odůvodnění

Shora nadepsaným policejním orgánem je vedeno prověřování v trestné věci zločinu Podvod dle ust. § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d), trestního zákoníku, přečinu Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat dle ust. § 231 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), trestního zákoníku, zločinu Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle ust. § 234 odst. 1, odst. 3, trestního zákoníku a přečinu Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací dle ust. § 230 odst. 1, odst. 4 písm. b), kterých se dopustil neznámý pachatel a to tím, že v úmyslu se obohatit vylákal z poškozené Kristýny STUCHLOVÉ, nar. 11.10.1993 přihlašovací údaje k jejímu internetovému bankovnictví, konkrétně k jejímu bankovnímu účtu č. 1014507966/6100 vedeného u spol. Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle a to tak, že předstíral zájem o inzerát na prodej oděvu v hodnotě 350,-Kč, který poškozená umístila do aplikace Vinted.cz, kdy následně provedl bez vůle a souhlasu poškozené opakované platby a pokusy plateb ve prospěch níže uvedených bankovních účtů:

1) č. účtu: 2367548012/3030 - finanční částka 1 x 32.100,-Kč, 1 x 42.500,-Kč, 5 x 25.000,-Kč, 1 x 35.000,-Kč, 1 x 49.500,-Kč- celková částka 284.100,-Kč, pokusy o zaslání částek na tento bankovní účet 2 x 49.500,-Kč, 1 x 25.000,-Kč - celková částka 124.000,-Kč

2) č. účtu: 2401046017/3030 - pokusy o zaslání finančních částek na tento bankovní účet z bankovního účtu poškozené - 1 x 25.000,-Kč, 1 x 24.500,-Kč, 4 x 49.500,-Kč, 2 x 25.000,-Kč - celková částka 297.500,-Kč

3) č. účtu: 306709995/0300 - finanční částka 1 x 49.500,-Kč, 1 x 21.500,-Kč, - celková částka 71.000,-Kč

4) č. účtu: 2390303013/3030 - finanční částka 5 x 25.000,-kč, 3 x 49.500,-Kč, celková částka 273.500,-Kč

5) č. účtu: 309447708/0300 - finanční částka 3 x 49.500,-Kč - celková částka 148.500,-Kč

6) č. účtu: 309447038/0300 - finanční částka 3 x 49.500,-Kč - celková částka 148.500,-Kč

7) č. účtu: 305244735/0300 - finanční částka 1 x 49.500,-Kč, v rámci pokusu 2x 49.500,-Kč - zde došlo ve dvou případech ke stornu a částky strženy nebyly

Dále dne 18. 7. 2022 provedl 5 plateb ve výši 14.999 UAH (ukrajinská hřivna) a pokusil se o provedení jedné platby ve výši 869 UAH (tato byla vrácena na účet poškozené), čímž způsobil poškozené škodu v celkové výši 1.458.429,17,-Kč (z toho celková škoda 975.100,-Kč za provedené neoprávněné transakce na 7 bankovních účtech, celkem škoda v rámci pokusu ve výši 421.500,-Kč a škoda ve výši 61.120,93,-Kč za provedené platby debetní platební kartou, jež je vedena k bankovnímu účtu č. 1014507931/6100 a pokus provedení platby debetní platební kartou ve výši 869 UAH (708,24,-Kč).

Neznámý pachatel svým protiprávním jednáním způsobil poškozené škodu v celkové výši 1.036.220,93,-Kč.

V rámci prověřované věci bylo zjištěno, že majitelem bankovního účtu č.

1) 2367548012/3030 je Andrii SMIIAN, nar. 11.04.1996

2) 2401046017/3030 je Svitlana BABII, nar. 02.10.2003

3) 2390303013/3030 je Ivan DAVYDENKO, nar. 16.06.2004

4) 306709995/0300 je Myroslav VOROBETS, nar. 16.10.2001

5) 309447708/0300 je Yana PITULEI, nar. 07.07.1997

6) 309447038/0300 je Nadiia HRYSHCHYSHYN, nar. 13.10.1999

7) 305244735/0300 je Yevhenii FORKOSH, nar. 04.02.1994

Vzhledem k této skutečnosti byly popsané finanční prostředky v jednotlivých výších na předmětných účtech po předchozím souhlasu státního zástupce pro Prahu 5 zajištěny dne 18.7.2022 ze strany Policie České republiky v souladu s ust. § 79a odst. 1 trestního řádu.

Tímto byla dle informací od bankovních společností ČSOB a.s. a České spořitelny a.s. nastavena na předmětných účtech blokace, kdy

1) Na bank. účtu č. 2367548012/3030 se nepodařilo zajistit žádné fin. prostředky, neboť bank. účet je zrušen.

2) Na bank. účtu č. 2401046017/3030 se podařilo zajistit prostředky ve výši 20,30,-Kč a to dne 19.7.2022

3) Na bank. účtu č. 2390303013/3030 se podařilo zajistit prostředky ve výši 500,-Kč. a to dne 19.7.2022.

4) Na bank. účtu č. 306709995/0300 se podařilo zajistit prostředky ve výši 5,91,-Kč.

5) Na bank. účtu č. 309447708/0300 se podařilo zajistit prostředky ve výši 1.504,71,-Kč.

6) Na bank. účtu č. 309447038/0300 se podařilo zajistit prostředky ve výši 1.504,71,-Kč.

7) Na bank. účtu č. 305244735/0300 se podařilo zajistit prostředky ve výši 48.979,70,-Kč.

Z poskytnutých materiálů od bankovní společnosti ČSOB a.s. a Airbank a.s. bylo zjištěno, že většina finančních prostředků, které byly neoprávněně zaslány z bank. účtu poškozené na výše uvedené bankovní účty byly vybrány v hotovosti z bankomatů nacházejících se v Brně a v Praze.

Na základě poskytnutých materiálů bylo zjištěno, že fin. prostředky, které se podařilo zajistit na bank. účtu č. 305244735/0300 ve výši 48.979,70,-Kč právem náleží poškozené paní Stuchlové. Ostatní zajištěné fin. prostředky na ostatních předmětných účtech vzhledem k časovému odstupu od výše uvedeného trestného činu do blokace daných bankovních účtu již nepochází z peněžních prostředků poškozené, kdy tyto finanční prostředky byly skoro v celkové výši vybrány z bankomatů dříve než došlo k blokaci těchto fin. prostředků ze strany policejního orgánu.

Na základě zjištění těchto skutečností bylo dne 10.5.2022 zdejší součástí vydáno meritorní rozhodnutí ve formě usnesení dle ust. § 80 a § 81, trestního řádu, které nabylo právní moci dne 26.5.2023. Na základě tohoto rozhodnutí policejní orgán rozhodl o navrácení fin. prostředků poškozené paní Stuchlové, neboť fin. prostředky ve výši 48.979,70, které byly zajištěny na bank. účtu č. 305244735/0300 právem náležejí poškozené.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je tak zajištění finančních prostředků nadále neúčelné a policejní orgán tedy zažádal dne 20.6.2023 státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 o udělení předchozího souhlasu se zrušením jejich zajištění na předmětných bankovních účtech dle ust. § 79f, trestního řádu, neboť delšího trvání jejich zajištění na předmětném bankovním účtu není třeba. Příslušný státní zástupce s tímto úkonem dne 21.6.2023 vyslovil souhlas.

Ve spojení s výše uvedeným považuji zrušení zajištění za odůvodněné.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

npor. Bc. Tereza Žáková

vrchní inspektor

podepsáno elektronicky

Vyvěšeno dne: 29.6.2023

Sejmuto dne: 15.7.2023

vytisknout e-mailem