Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o uložení peněžních prostředků do úschovy

Č. j. KRPA-137924-159/TČ-2020-001493

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Služba kriminální policie a vyšetřování

3. oddělení hospodářské kriminality

U Plynárny 2, 145 04 Praha 4

Přípotoční 300, Praha 10

Praha 04.10.2024

Počet stran : 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, OHK - 3.ODD. OŘP PRAHA IV. r o z h o d l dne 01.10.2024 ve věci NP LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI Z NEDBALOSTI

takto:

podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu

ukládám do úschovy

Obvodní soud pro Prahu 4, Justiční areál Na Mičánkách, 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10

následující věc

peněžní prostředky ve výši 117.823,08 EUR včetně zajištěných prostředků ve výši 42,- Kč a 105,39 EUR, zajištěné policejním orgánem usnesením dle ust. §79a odst. 1 tr. řádu ze dne 15.12.2021, a to na bankovním účtu č. 1960297002/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova č. p. 1716, 140 00 Praha 4, Česko, který byl zřízen ve prospěch společnosti I. Fracisco s.r.o., IČO: 08723729, osobou Ihor KOTLIAR, nar. 18.11.1968, st. přísl. UKR, trv. bytem WIESENTHALOVA 1034/6, 155 00 Praha-Stodůlky, Česko, kdy tato k tomu měla veškerá dispoziční práva. Z tohoto účtu byly ke dni 03.04.2020 veškeré finanční prostředky převedeny na interní účet Raiffeisenbank a.s. vedený pod číslem 8229440/5500,

neboť na ni uplatňuje právo jiná osoba a existují zde pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedenou věc vlastnické právo.

Odůvodnění

Dne 28.5. 2020 bylo policejnímu orgánu Obvodní ředitelství Praha III, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské trestné činnosti (dále jen SKPV Praha III), doručeno trestní oznámení Finančně analytického úřadu Ministerstva Financí České republiky, IČ: 055 75 389, se sídlem Washingtonova 1621, 110 00 Praha (dále jen FAÚ) ze dne 28.5. 2020 vedené pod čj. FAU-44448/2020/042. Z tohoto oznámení vyplývá, že dne 21.11.2019 byl na pobočce banky Raiffeisenbank a.s. v Praze 4, Olbrachtova 9, založen víceměnový bankovní účet č.1960297002/5500 pro spol. I. Fracisco s.r.o., IČ: 08723729, se sídlem Vlkova 532/8, 130 00 Praha 3 (dále jen " I. Fracisco s.r.o."), jejímž jediným jednatelem a společníkem byl v té době pan Ihor KOTLIAR, nar. 18.11.1968, trv. bytem WIESENTHALOVA 1034/6, 155 00 Praha-Stodůlky, Česko, který byl také jediným disponentem tohoto bankovního účtu. Dne 04.12.2019 byla provedena změna jednatele spol. I. Fracisco s.r.o. na osobu Serhii Sabol, nar. 22.2.1971, bytem Petrovskoe, Kominterna b.2, Ukrajina, který se stal ke dni 04.01.2020 i jediným společníkem spol. I. Fracisco s.r.o. Disponentem i nadále

však zůstal Ihor KOTLIAR, nar. 18.11.1968, trv. bytem WIESENTHALOVA 1034/6, 155 00 Praha-Stodůlky, Česko.

Z oznámení bylo dále zjištěno, že dne 24.01.2020 byla na předmětný účet č.1960297002/5500 připsána zahraniční platba ve výši 5.000 EUR, která byla dne 19.02.2020 označena za podvodnou. Z tohoto důvodu Raiffeisenbank a.s. vyzvala pana Kotliara k vysvětlení této transakce. Jmenovaný na tuto žádost uvedl, že již není majitelem společnosti I. Fracisco s.r.o. s tím, že kontakt na oprávněnou osobu nemá. Následně měla spol. I. Fracisco s.r.o. doložit listiny prokazující původ některých platebních transakcí na výše uvedeném bankovním účtu č.:1960297002/5500. Analýzou obsahu všech předložených listin ze strany FAÚ bylo zjištěno, že tyto neobsahují zákonné náležitosti a je důvodné podezření, že se jedná o listiny účelově vytvořené s cílem dodatečného prokázání zákonnosti provedených plateb. Z tohoto důvodu bylo dne 28.05.20.201 ze strany FAÚ přistoupeno k postupu dle §20/3b) zák. č. 253/2008Sb., a to zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu č.:8229440/5500 ve výši 42 CZK a 105,39 EUR, které mají svůj původ z bankovního účtu č.:1960297002/5500.

Dne 15.12.2021 vydal Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, 3. oddělení hospodářské kriminality, U Plynárny 2, 14504 Praha 4 po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění věci, a to peněženích prostředků do výše 117.823,08 EUR které byly ke dni 03.04.2020 převedeny z bývalého bankovního účtu číslo 1960297002/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s., na interní účet Raiffeisenbank a.s vedený pod číslem 8229440/5500.

Policejní orgán obdržel od společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, požadované informace k bankovnímu účtu č. 1960297002/5500, kde bylo šetřením a vyhodnocením pohybů na předmětném účtu zjištěno následující:

1. příchozí platba zaúčtovaná dne 15.01.2020 ve výši 96.000 EURO, která byla zaslána z bankovního účtu IBAN:CH6600778165663032012 patřící osobě Hans Schwarz, bytem Švýcarsko,

2. příchozí platba zaúčtovaná dne 24.01.2020 ve výši 5.000 EURO, která byla zaslána z bankovního účtu IBAN:SK7002000000002095662056 patřící osobě Peter Rajto, bytem Slovensko,

3. příchozí platba zaúčtovaná dne 03.02.2020 ve výši 50.000 EURO, která byla zaslána z bankovního účtu IBAN:DE51720400460382037000 patřící osobě Dieter Birmoser, bytem Německo,

4. příchozí platba zaúčtovaná dne 07.02.2020 ve výši 50.000 EURO, která byla zaslána z bankovního účtu IBAN:CH91002382388858456KQ patřící osobě Erika Kaufmann, bytem Švýcarsko,

5. příchozí platba zaúčtovaná dne 10.02.2020 ve výši 10.000 EURO, která byla zaslána z bankovního účtu IBAN:CH400025725755485501Q patřící osobě Beat Helbling, bytem Švýcarsko,

6. příchozí platba zaúčtovaná dne 10.02.2020 ve výši 25.000 EURO, která byla zaslána z bankovního účtu IBAN:SK6009000000000170103846 patřící osobě Vladimír Bartolčič, bytem Slovensko,

7. příchozí platba zaúčtovaná dne 11.02.2020 ve výši 40.000 EURO, která byla zaslána z bankovního účtu IBAN:CH6104835080203490000 patřící osobě Rolf Rutzer, bytem Švýcarsko,

8. příchozí platba zaúčtovaná dne 13.02.2020 ve výši 15.000 EURO, která byla zaslána z bankovního účtu IBAN:CH400025725755485501Q patřící osobě Beat Helbling, bytem Švýcarsko,

9. příchozí platba zaúčtovaná dne 13.02.2020 ve výši 45.000 EURO, která byla zaslána z bankovního účtu IBAN:CH5709000000926210507 patřící osobě Ochsner Max Hugo, bytem Švýcarsko,

10. příchozí platba zaúčtovaná dne 20.02.2020 ve výši 50.000 EURO, která byla zaslána z bankovního účtu IBAN:IT86X0200811607000004676262 patřící osobě Enrico Della Rocca, bytem Itálie,

11. příchozí platba zaúčtovaná dne 21.02.2020 ve výši 2.500 EURO, která byla zaslána z bankovního účtu IBAN:DE11760100850209309857 patřící osobě Erich Gerhardt, bytem Německo,

12. příchozí platba zaúčtovaná dne 21.02.2020 ve výši 50.000 EURO, která byla zaslána z bankovního účtu IBAN:IT86X0200811607000004676262 patřící osobě Enrico Della Rocca, bytem Itálie,

Po ukončení prověřování bylo policejním orgánem dne 06.05.2024 vydáno usnesení dle ust. §159 odst. 5 tr. řádu, které nabylo právní moci dne 10.05.2024.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem existují pochybnosti, jakým způsobem s těmito finančními prostředky naložit, a to též z důvodu, že celková zajištěná částka policejním orgánem je výrazně nižší než celkový objem finančních prostředků, který byl na předmětný účet zaslán ze stran poškozených. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. V případě, že by si kdokoliv činil na tuto částku nárok, tímto se upozorňuje na možnost uplatnění tohoto nároku v řízení ve věcech občanskoprávních.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.

za policejní orgán:

mjr. Bc. Luděk JIRÁSEK

zástupce vedoucího oddělení

974860479

email: Luděk Jirásek@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 18. listopadu 2024

Sejmuto dne: 19. prosince 2024 "otisk úředního razítka"

