Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít věc

Č.j. KRPA-189095-3/ČJ-2020-000022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít věc

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako policejní orgán osobě pana Petro DYDYK, nar. 19.05.1972, ženatý, st. přísl. UKR

oznamuje

možnost vrácení věci:

multifunkční kapesní nůž s červeným krytem s nápisem Diamond K Soiic, kdy dne 17. března 2015 hlídkou Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort byl adresát podle § 35 odst. 1 zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii ČR vyzván k vydání věci z důvodu, že hrozí nebezpečí, že jí bude neoprávněně užito k násilí nebo pohrůžce násilí.

Jelikož pominuly důvody pro odebrání zbraně, policejní orgán, v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii ČR vrací věc osobě, která ji vydala nebo které byla odebrána.

Oznámení je doručováno veřejnou vyhláškou, neboť osobě se prokazatelně nedaří doručovat výzvu o vrácení předmětné věci na všechny adresy, které jsou policejnímu orgánu známy.

Osoba si může předmětnou věc vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, Praha 4, a to každý pracovní den v době od 07:00 hodin do 14:00 hodin do 15-ti dnů ode dne vyvěšení. V opačném případě věc propadne státu.

Razítko č. 296

nprap. Bc. Michal Procházka, DiS., v. r. vrchní inspektor OPKPE Vyvěšeno dne: 24.7.2020



Svěšeno dne: oprávněná úřední osoba nprap. Bc. Michal Procházka DiS.

podepsáno elektronicky

vytisknout e-mailem