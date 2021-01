Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Spory řešil fyzickým napadením

LOUNSKO - Když nikdo neotvíral, vykopl dveře; Auto vzal svému otci.

Ve zkráceném přípravném řízení řeší policisté případ neoprávněného vniknutí do bytu a následného fyzického napadení. Podezřelým je 25letý muž ze Žatce, který se měl před několika dny dožadovat vstupu do bytu své bývalé přítelkyně. Když na zazvonění nikdo neotevřel, měl do dveří začít kopat, až je vykopl. Poté měl vniknout dovnitř a své expřítelkyni vytrhnout z ruky a hodit o stěnu mobilní telefon. Následovalo fyzické napadání údery pěstí i kopáním, před nímž se ženě podařilo utéct na chodbu domu. Útočník pak z místa odešel.

Vykopnutím dveří a zničením telefonu způsobil dotyčný škodu v celkové výši přibližně 5 tisíc korun, napadené ženě v důsledku jeho jednání vzniklo lehčí zranění.

Sám sebe popsaným počínáním dostal do konfliktu se zákonem. Agresor, který se k jednání doznal, se bude muset totiž zodpovídat z trestného činu porušování domovní svobody. Za jeho spáchání hrozí v případě uznání viny u soudu až tříletý trest odnětí svobody.

Auto vzal svému otci

S autem, které mu nepatřilo, s alkoholem v krvi a navíc bez řidičského oprávnění přistihli policisté minulý víkend mladého muže na silnici v Lounech. Ten podle dosavadních zjištění popíjel se svým kamarádem. Uprostřed noci vzal doma klíče od auta, patřícího nic netušícímu otci, který nebyl doma. Ve vozidle potom prý muži poslouchali hudbu a napadlo je, že se projedou. Sedmadvacetiletý řidič byl však kontrolován policisty. Těm nepředložil řidičský průkaz a nadýchal kolem 1,5 promile alkoholu.

Jízda pro něho tedy skončila zadržením a následným sdělením podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Protože vozidlo si od svého otce „vypůjčil“ bez jeho vědomí, je dotyčný podezřelý i z trestného činu neoprávněného užívání cizí věci.

Porušení vládního nařízení spočívající v nerespektování nočního zákazu vycházení vyřešili policisté oznámením přestupku příslušnému správnímu orgánu.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 19. ledna 2021

vytisknout e-mailem