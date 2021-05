Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Sportujte bezpečně

PLZEŇSKÝ KRAJ - S příchodem teplejších dní nás počasí láká k vyjížďkám na jízdním kole, koloběžce či kolečkových bruslích. Připravili jsme pro vás několik rad, jak si tyto sporty užít bez úrazů.

CYKLISTÉ



S příchodem teplých dnů na silnice a cyklostezky v Plzeňském kraji postupně vyrážejí cyklisté, což s sebou někdy přináší i určitá úskalí, neboť cyklista jedoucí po silnici patří společně s chodci mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Je třeba si uvědomit, že případný střet jízdního kola s vozidlem může mít pro cyklistu fatální následky. Proto jsme připravili pár doporučení.



Všichni účastníci silničního provozu by neměli zapomínat na zásadu vidět a být viděn. I pro cyklisty platí, že musí mít na svých kolech předepsané osvětlení, tedy přední světlo bílé barvy a zadní odrazku červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou svítilnou. Kolu by dále neměly chybět dvě na sobě nezávislé brzdy s odstupňovatelným ovládáním. Jízdní kola pro předškolní děti, která jsou vybavena volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou, pak přední brzdu mít nemusí. Důležité jsou také oranžové odrazky umístěné na obou stranách pedálů a další odrazky oranžové barvy na paprscích předního, zadního nebo obou kol. Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize, proto by nejen jízdní kolo, ale i oblečení cyklisty mělo být opatřeno reflexními prvky, které zaručují svému majiteli, že bude viděn i za tmy.



Velmi důležitým vybavením cyklisty by měla být cyklistická helma. Není výjimkou, že pokud již dojde ke kolizi cyklisty, může být zasažena jezdcova hlava. Správně upevněná ochranná přilba může následky případného pádu zmírnit. Apelujeme na cyklisty, aby přilbu používali bez ohledu na věk, přestože silniční zákon tuto povinnost ukládá pouze osobám mladším 18 let. Také je důležité si uvědomit, že cyklistická helma plní svoji funkci pouze v nepoškozeném stavu. Například při pádu z kola může dojít k poškození skeletu helmy, která pak při příští nehodě nemusí dostatečně chránit cyklistovu hlavu.



Také cyklista má povinnosti, které mu ukládá zákon. Tedy na jízdním kole se jezdí na vozovce při jejím pravém okraji. Občas vídáme cyklistu jedoucího na kole po chodníku nebo po přechodu pro chodce. Tím však může svou bezohledností ohrožovat nebo omezovat chodce. Zákon sice umožňuje cyklistovi použít chodník či přechod pro chodce, ale pouze v případě, když své kolo vede. Pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty, je povinen jet v tomto pruhu. V případě označení komunikace dopravní značkou „Stezka pro cyklisty“, je tato určena pro obě skupiny, kdy cyklista nesmí chodce jdoucího po stezce ohrozit.



Je stále více rodin s dětmi, které chtějí trávit vyjížďky na kole také se svými malými dětmi. Často jsou diskutovány především dětské sedačky na kolo nebo přívěsné vozíky pro děti. Na jednomístném kole není povoleno jet ve dvou, ale pokud je kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, můžeme v něm vézt dítě mladší sedm let. Je také možné, aby osoba starší 18 let vezla nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku nebo dítě na dětském kole, které je připojené k jízdnímu kolu dospělého spojovací tyčí. Zákon přesně stanovuje, jaké by měl mít přívěsný vozík parametry, tedy nesmí být širší než 900 mm, na zadní části má umístěny dvě červené netrojúhelníkové odrazky, s kolem musí být propojen pevným spojovacím zařízením, a pokud v něm přepravujeme děti, musíme přívěsný vozík označit žlutým nebo oranžovým praporkem o rozměru 300 x 300 mm, vztyčeným ve výšce 1200 – 1600 mm nad úrovní vozíku. Zákon tedy samozřejmě na rodiče pamatuje, je však již pouze na jejich zvážení, zda se s dětmi pustí do frekventované silniční dopravy nebo raději využijí pruhy či stezky určené přímo pro cyklisty.



Mezi jeden z nešvarů cyklistů patří, že přestože mají stejné povinnosti jako ostatní účastníci silničního provozu, někdy usedají na kolo pod vlivem alkoholu. Upozorňujeme, že jízdou pod vlivem alkoholu či omamných látek ohrožují cyklisté nejen sebe, ale i ostatní a v případě postihu je na ně pohlíženo obdobně jako na řidiče motorového vozidla.



KOLOBĚŽKY



Z hlediska zákona je koloběžka považována za nemotorové vozidlo. To znamená, že při jízdě na tomto dopravním prostředku se musíme řídit stejnými pravidly jako výše uvedení cyklisté. V této kategorii zmíníme především přechod pro chodce. Tam často zapomínáme na pravidlo, že cyklista ani jezdec na koloběžce nemá na přechodu přednost. Právo přednosti se vztahuje pouze na chodce. Před přechodem pro chodce tedy musíme z kola nebo koloběžky sesednout a vozovku takto bezpečně přejít.



IN-LINE BRUSLAŘI



Jízda na kolečkových bruslích je velmi oblíbenou sportovní aktivitou. Přestože se jedná o sport hlavně pro zábavu a relaxaci, může při něm dojít i k nežádoucímu úrazu, a to nejen s ohledem na bruslařskou techniku, ale také přeceňováním vlastních sil či neznalostí povinností, které jsou dány zákonem. Měli bychom mít na paměti, že i jízdu na bruslích musíme přizpůsobit určitým pravidlům tak, aby nedošlo ke zranění.



Připomeňme si tedy některé zásady, které bychom si měli osvojit ještě předtím, než na brusle vyrazíme.



Bruslař je z hlediska zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích chápán jako chodec, na cyklostezkách pak jako cyklista. Uvedený zákon přímo vymezuje, že chodec je mimo jiné i osoba, která se pohybuje na kolečkových bruslích. Bruslař tedy stejně jako ostatní účastníci silničního provozu je povinen nejen znát povinnosti, které vyplývají z uvedeného zákona, ale také je dodržovat.

Jak již bylo zmíněno, bruslař je chodec, a proto musí dodržovat všechny povinnosti zákonem dané chodcům. Stejně jako chodec musí užívat především chodník nebo stezku pro chodce, kde nesmí ohrozit ostatní chodce. Pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, musí se bruslař pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při jejím levém okraji. Pokud je v místě stezka pro chodce a cyklisty, použije bruslař tuto vyznačenou cestu. Nejlepším místem pro pohyb na kolečkových bruslích však stále zůstává k této činnosti uzpůsobený sportovní areál s in-line dráhou.



Přestože zákon přímo nestanovuje bruslařům povinnou výbavu, je vhodné, abychom pamatovali na svoje zdraví, a používali i v případě bruslení ochrannou přilbu a nezapomněli na chrániče loktů, kolen a zápěstí. Při snížené viditelnosti doporučujeme i reflexní prvky.



Samotná jízda na kolečkových bruslích je velmi rychlá a při přecenění sil může snadno dojít k úrazu, proto je vhodné osvojit si zásady, jak předcházet případným kolizím.



Důležité je držet se při jízdě vpravo a bruslit pouze v místech, kde neohrozíte sebe ani ostatní. Nejezděte nikdy dva nebo více bruslařů vedle sebe, při předjíždění jednejte ohleduplně a nikoho neohrožujte. Pamatujte, že jako bruslař potřebujete při jízdě větší prostor než chodec nebo cyklista. Zbytečně neblokujte plynulý provoz. Nikdy se za jízdy nedržte jízdního kola nebo motorového vozidla. Při jízdě na bruslích se zdržte aktivit, které mohou snížit vaši pozornost jako je telefonování či hlasitý poslech hudby ze sluchátek.



Přejeme Vám všem pouze příjemné sportovní zážitky, a proto v Plzeňském kraji sportujte bezpečně.

kpt. Mgr. Markéta Fialová



