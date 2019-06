Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Sportovní den s Ajaxem a strážníkem Pavlem

KARLOVARSKÝ KRAJ – Pro děti byl připraven bohatý program.

Jako každoročně i letos jsme ve spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary, BESIPem a Střední pedagogickou školou Karlovy Vary pořádali den s Ajaxem a strážníkem Pavlem. Sportovní den s Ajaxem se uskutečnil již po jedenácté a dokonce hned dvakrát po sobě, jednou v Karlových Varech a podruhé v Sokolově.

Den s Ajaxem a Strážníkem Pavlem proběhl první červnový týden letošního roku v Karlových Varech ve sportovním areálu Základní školy Konečná. Daného sportovního dne se zúčastnilo bezmála 800 žáků třetích a čtvrtých tříd základních a praktických škol. Tento den byl pro děti odměnou za celoroční práci s oběma zápisníky. Žáci se během celého školního roku seznamovali s problémovými tématy, jako jsou závislosti, mezilidské vztahy, nebezpečí internetu či dopravní výchova. V průběhu školního roku za dětmi docházeli do škol policisté nebo strážníci a jednotlivé kapitoly zápisníků s nimi procházeli.

Žáci za svou práci se zápisníky a notesy byli náležitě odměněni, neboť v rámci sportovního dne se mohli zúčastnit deseti různých sportovních i nesportovních disciplín, jako například skákání v pytlích či hod na cíl. Dále si mohli udělat svůj otisk prstu nebo prověřit své znalosti z dopravní výchovy při přiřazování názvů k dopravním značkám. Za splnění jednotlivých disciplín žáci sbírali razítka, za která pak na konci konaného sportovního dne získali drobné upomínkové předměty. Na jednotlivých stanovištích děti očekávali strážníci, policisté nebo studentky z karlovarské pedagogické školy, které při akci pomáhaly.

Součástí dne s Ajaxem a strážníkem Pavlem byly i ukázky služebních psovodů Policie ČR ze Skupiny základních kynologických činností z Karlových Varů při hledání nebezpečného pachatele. Dále ukázky výcviku sebeobrany strážníků Městské policie při zákroku na agresivního muže, který ohrožoval veřejný pořádek, a proto proti němu bylo užito hmatů, chvatů, úderů a kopů sebeobrany. Za zmínku určitě stojí i prohlídka techniky jak Policie ČR, tak i strážníků Městské policie Karlovy Vary, kde si žáci mohli prohlédnout služební motocykl a vozidla v barvách Policie ČR i Městské policie. Dále byl k prohlídce přistaven i segway nebo jízdní kolo strážníků Městské policie.

Dne 13. června proběhl druhý sportovní den s Ajaxem, který se konal v Sokolově v parku Bohemia. Ten pro děti připravili zejména policisté z Obvodního oddělení Sokolov – město a zúčastnilo se ho více jak 200 žáků. I tito žáci třetích a čtvrtých tříd základních a praktických škol na Sokolovsku se zapojili, během celého školního roku do práce se zápisníkem psa Ajaxe. I zde se žáci mohli zúčastnit sportovních i vědomostních soutěží, za které dostali v závěru konané akce pěknou odměnu. Mimo běžných sportovních her, se kterými se žáci na dni s Ajaxem setkali, si mohli vyzkoušet i to jak rychle běhají, přičemž jejich přesnou rychlost jim naměřil radar z dopravního inspektorátu v Sokolově. V průběhu dne zde byla k vidění ukázka sokolovských policejních psovodů a jejich čtyřnohých parťáků při výcviku poslušnosti a následné zadržení pachatele. Dále byla pro děti připravena policisty z Obvodního oddělení Sokolov - město dynamická ukázka zadržení pachatele z vozidla. K vidění byla technika Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Složky integrovaného záchranného systému byly dále k vidění i při společném zásahu v závěrečné ukázce, kde docházelo k vyproštění osoby z havarovaného vozidla.

Obě akce byly ukončeny slavnostním předáním odměn pro všechny děti, které dostaly, nejen omalovánky psa Ajaxe, pexesa s dopravními značkami, sladkosti, Ajaxovy hodiny a další drobné motivační předměty připravené preventisty Policie ČR či Městské policie Karlovy Vary.

nprap. Bc. Věra Hnátková

19. 6. 2019

