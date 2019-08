Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Sportovně kulturní akce Highjump 2019

PŘÍBRAMSKO – V rámci bezpečnostního opatření policisté zjistili 34 osob, které řídily pod vlivem alkoholu. 6 řidičů mělo pozitivní výsledek na přítomnost omamných a psychotropních látek.

O víkendu se v kamenolomu v Hříměždicích konala sportovně kulturní akce s názvem Highjump. Těchto již tradičních závodů v extrémních skocích do vody a doprovodného programu se zúčastnilo přibližně šest tisíc návštěvníků. Policisté aktivně spolupracovali s pořadatelem a bezpečnostní agenturou a na základě vyhodnocení rizik připravili bezpečnostní opatření, jehož cílem bylo zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti. V okolí probíhající akce policisté řešili řadu přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to především řidiče, kteří řídili motorová vozidla pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek. V rámci bezpečnostního opatření policisté zastavili 34 řidičů, kteří usedli za volant po požití alkoholu. Tři z nich nadýchali více jak jedno promile alkoholu a jsou tak nyní podezřelí ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celkem bylo zjištěno 6 řidičů, kteří byli pod vlivem drog. Policisté v jednom případě řešili řidičku, která měla platnou blokaci řidičského oprávnění. Hlídky policistů uložily několik pokut, a to především pro nevyhovující technický stav motorového vozidla a absenci předepsaných dokladů při řízení motorového vozidla. Policisté byli také přivoláni k pádu muže do lomu. Muž při pádu utrpěl zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice. V rámci spolupráce policistů s pořadatelem a bezpečnostní agenturou se podařilo sportovní akci zvládnout bez vážnějšího narušení veřejného pořádku.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

5. srpna 2019

