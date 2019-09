Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Sportovně charitativní projekt „Přes bariéry s policií“ pokračuje na Benešovsku i v tomto školním roce

BENEŠOVSKO – Cílí na studenty maturitních ročníků, které se snaží motivovat ke sportovním aktivitám a výkonům a zároveň pomáhá handicapovaným lidem. Na Benešovsku se do něj za dobu jeho trvání zapojila drtivá většina středních škol.

Od 10. září letošního roku pokračuje Krajské ředitelství policie Středočeského kraje s dalšími partnery v projektu „Přes bariéry s policií“. V tomto pololetí bude vybraná finanční částka určená Pavlovi (25 let), který je kvůli vážnému úrazu na motocyklu po operaci páteře a finanční částku potřebuje na rehabilitační přístroj a rehabilitace, aby se znovu mohl postavit na vlastní nohy.

V rámci benešovského okresu už tyto akce proběhly ve dnech 10., 12., 24. a 27. 9. v Benešově, Vlašimi a Neveklově a zúčastnilo se jich celkem 196 studentů středních škol. Chlapci a dívky dostali možnost vyzkoušet si pod dohledem instruktorů výcviku prověrky fyzické způsobilosti, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR. Sestávají ze čtyř na sebe navazujících disciplín (člunkový běh, vzpor ležmo – klik, celomotorický test a běh na 1000 metrů). Podmínky těchto testů nakonec splnilo celkem 60 středoškoláků. Na závěr každé akce dostal každý účastník desky s informacemi o Policii ČR. Ti, kteří prověrky úspěšně splnili, obdrželi navíc závazný certifikát, platný 1 rok, který případným zájemcům o práci u policie zaručuje, že mají tuto část přijímacího řízení již splněnou. Absolvovat by tak museli už jen psychologické testy a zdravotní prohlídku. Studenti ale v rámci akcí pomáhali také dobré věci. Každý, kdo testy absolvoval, přispěl prostřednictvím generálního partnera, kterým je Zdravotní pojišťovna MV ČR, na handicapovanou osobu ze středočeského regionu. Tou je letos již zmiňovaný Pavel. Dalšími, kdo se na sbírce finančních prostředků významně podíleli, byli samotní policisté a občanští zaměstnanci územního odboru Benešov. Možnost přispět má ale i široká veřejnost.Na recepci územního odboru Benešov, na adrese Čechova 1996, Benešov je (v pracovní době) k dispozici zapečetěná pokladnička Konta Bariéry. Přivítáme jakoukoliv finanční částku.

Projekt „Přes bariéry s policií“ začal vznikat na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje počátkem roku 2018. Aby mohl být i úspěšně realizován, oslovil ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD., MBA nadaci Charty 77 – Konto Bariéry a Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra, se kterými se dohodl na spolupráci při těchto sportovních aktivitách a dnech. Dalšími partnery, kteří se do projektu posléze zapojili, jsou Středočeský kraj a Bezpečná společnost z.s.

Jen v průběhu školního roku 2018/2019 proběhla tato sportovně charitativní akce v 70 středních školách Středočeského kraje. Celkem se jí zúčastnilo více než 1700 studentů maturitních ročníků. Na benešovsku se do ní zapojila drtivá většina středních škol.

Vzhledem k tomu, že o tento projekt je ze strany škol stále zájem, věříme, že se do sportovních aktivit na pomoc druhým zapojí v hojném počtu i v tomto školním roce. Naší snahou je, aby mladá, nastupující generace získala ke sportu opět kladný vztah a nebyla lhostejná k těm, kteří to potřebují. Díky každé takové společné aktivitě se nám může lépe dařit překonávat bariéry.

Jak už bylo řečeno výše, v tomto pololetí pomáháme Pavlovi. Tady je jeho příběh:

Příběh Pavla

Pavel od dětství velmi rád sportuje. Nejprve ho zajímaly bojové sporty, později se začal věnovat i motokrosu. Začínal jezdit na polních cestách a již v deseti letech závodil na svém prvním stroji Yamaha 85. Závodil také pod licencí AČR-MOTUL CUP, kdy v roce 2018 vybojoval pěkné druhé místo a to dokonce ve dvou prestižních seriálech. Při posledním závodě v Jiníně u Strakonic měl ale ošklivý pád, po kterém následoval rychlý převoz vrtulníkem do FN Motol v Praze, kde se musel podrobit operaci krční páteře. Další operaci musel podstoupit kvůli tomu, aby došlo ke správnému držení hlavy. V současné době se Pavel vrátil z Rehabilitačního ústavu Kladruby a čeká ho největší životní závod – znovu se postavit na vlastní nohy. Pavel pevně věří, že i tento závod sám se sebou vyhraje, protože si život bez sportu nedovede představit. Aby se mu to ale podařilo, musí pravidelně cvičit. Finanční podporu potřebuje na rehabilitace a rehabilitační přístroj, který napodobuje chůzi.

