Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Sportovně charitativní akci „Fotbal pro nadaci 2023“

Kutnohorsko – Policisté a hasiči podpořili dobrou věc! Více jak o výsledek v tomto fotbalovém utkání šlo o vybranou částku, která se i díky všem sponzorům vyšplhala na celkovou částku 115.620 Kč.

Kutnohorští a kolínští policisté 28. května 2023 uspořádali charitativní fotbalové utkání, spojené s ukázkou vybavení a práce Policie ČR, Městské policie Kutná Hora, HZS Stč. kraje a dalších složek IZS

Po zahájení ve Sportovním areálu Olympie Kutná Hora, ulice Střelecká se návštěvníci mohli těšit z ukázek vybavení policistů, hasičů a strážníků městské policie Kutná Hora a hl. města Prahy.

Během doprovodného programu probíhala sbírka na pomoc Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni. Tato nadace pomáhá rodinám policistů a hasičů zasažených těžkou životní zkouškou a kutnohorští a kolínští policisté společně s kutnohorskými hasiči, se jí touto cestou rozhodli pomoci svou sbírkou.

V rámci celodenního programu bylo odehráno charitativní fotbalové utkání mezi celky policistů Územního odboru Policie ČR Kutná Hora a Územního odboru Policie ČR Kolín, které přineslo těsné vítězství kutnohorských policistů.

Více jak o výsledek v tomto fotbalovém utkání šlo o vybranou částku, která se i díky všem sponzorům vyšplhala na celkovou částku 115.620 Kč, která byla symbolicky dne 29.6.2023 předána zástupcům Nadace policistů a hasičů v Královské audienční síni Vlašského dvora v Kutné Hoře.

Tímto bychom proto chtěli ještě jednou poděkovat Sportovnímu klubu policie Kolín, který tuto charitativní akci zaštítil a dále samozřejmě všem, kteří se na pořádání akce podíleli, a to Územnímu odboru policie Kutná Hora a Kolín, HZS Stč. Kraje, územnímu odbor Kutná Hora, MP Kutná Hora, MP hl. města Prahy, ZZS Stč. kraje, Olympia Spartan Training Kutná Hora, SDH Lomec, Karel Nejman – Biologická ochrana letišť, Trenéři ve škole, a dále dárcům, kteří přispěli buď finančním darem, nebo materiálně zabezpečili pořádání akce Fotbal pro nadaci 2023, kterými jsou společnost Foxconn Česká republika, Fimal Stav s.r.o., OTK Printing and Packaging a.s., Uzeniny Kasarda, Sodovkárna Kolín s.r.o., Toyota motor manufacturing Czech rep., s.r.o., Měšťanský pivovar Kutná Hora, Petra Hálová – Grafik, Aleš Hála – BOXBAR, Zdrav. pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Kofíkolka Kolín, Catering Kulturní dům Vrdy, Zmrzlina Pacák Kutná Hora, a v neposlední řadě děkujeme za příspěvek a pomoc městům Kutná Hora, Kolín a

Čáslav. Tato akce by neproběhla ani bez pomoci SKP Olympia Kutná Hora (atletický oddíl).

Velké poděkování patří i Vám všem, návštěvníkům, kteří jste se 1. ročníku charitativní akce Fotbal pro nadaci zúčastnili a jsme rádi, že i touto cestou jsme Vám mohli ukázat práci celého Integrovaného záchranného systému a zároveň tím pomohli těm, kteří to v těžké chvíli potřebují.

Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na další, a tedy 2. ročník Fotbalu pro nadaci, který se uskuteční v květnu 2024.

Napsali o nás:



ppor.Ladislav Vančura

zástupce vedfoucího OHS PČR Kutná Hora

29. června 2023

vytisknout e-mailem