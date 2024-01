Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Spor s manželkou řešil ranou pěstí

CHOMUTOVSKO - Agresor pak skončil v cele; Opilá vjela do protisměru a bourala.

Podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví čelí 43letý Chomutovan. Začátkem ledna totiž na ulici Kadaňská v blízkosti místa bydliště fyzicky zaútočil na svou o šest let mladší manželku. Napadení měla předcházet banální hádka. Jeho paní si totiž myslela, že jí při odchodu z domova sebral mobil, který chce někde zpeněžit. Ve skutečnosti si dotyčná zapomněla telefon doma. Nicméně tedy došlo k hádce, která skončila fyzickým napadením. Muž svou ženu udeřil pěstí do obličeje, až se jí spustila z nosu krev. Na místo byli přivoláni policisté, kteří s agresorem provedli dechovou zkoušku s výsledkem 2,67 promile. Dotyčný skončil v policejní cele a při výslechu se k napadení své ženy plně doznal.

Opilá vjela do protisměru a bourala

Do problémů se kvůli užití alkoholu před jízdou dostala 44letá žena z Chomutova. Před pár dny řídila dotyčná ve večerních hodinách osobní auto tovární zn. Seat po ulici Březenecká. Když projížděla v blízkosti zastávky MHD v ulici Kundratická, vjela do protisměru. Přitom narazila levou přední částí vozidla do levé zadní části protijedoucího vozidla zn. Mercedes, které řídila také žena. Přivolaní policisté provedli s oběma řidičkami dechové zkoušky. Žena, která nehodu přejetím do protisměru zavinila, nadýchala hodnoty kolem 2,6 promile alkoholu. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, 44letá Chomutovanka je však podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 22. ledna 2024

