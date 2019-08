Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Spor řidiče s cyklistou

Policisté vyjížděli k řešení sporu cyklisty s řidičem, který skončil rozbitím čelního skla.

Ve čtvrtek 22. srpna vyjížděli policisté z pohotovostní motorizované jednotky do ulice Klapkova v Praze 8, kde byla nahlášena hádka mezi dvěma muži. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že se jedná o spor cyklisty, který sjel z chodníku přímo před jedoucí vozidlo. Řidič osobního auta se cyklisty lekl, musel prudce zabrzdit a přitom na něj zatroubil. Cyklistovi se to však nelíbilo a začal mu sprostě nadávat a gestikulovat. Celé to završil tím, že mu několikrát udeřil pěstí do čelního skla, které rozbil.

Třiačtyřicetiletý muž je v současné době podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až jeden rok.

Při řešení tohoto případu přišel k hlídce muž, který jim sdělil, že by potřeboval pomoc. Podle svých slov se cítil špatně, protože nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté mu samozřejmě pomohli, jeho problém vyřešili a muž skončil v policejní cele.

pprap. Violeta Siřišťová – 23. srpna 2019

vytisknout e-mailem