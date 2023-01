Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Spor řešili napadením

CHOMUTOVSKO - Se zraněními skončil v nemocnici.

Podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu čelí dva muži z Chomutova. Podle zjištění policistů měli dotyční (ve věku 63 a 33 let) na sídlišti v Chomutově z důvodu předchozího sporu fyzicky napadnout 41letého muže. Poté, co ho mladší z mužů strhl na zem, kde mu měl uštědřit několik ran pěstí do obličeje, měl ho starší z útočníků ještě párkrát udeřit obuškem do zad. Napadenému muži vznikla drobná zranění, s nimiž byl ošetřen v nemocnici. Při incidentu navíc poškozenému vypadl z kapsy mobilní telefon, který se tím poškodil.

Oběma podezřelým hrozí v případě odsouzení podle zákona až tříleté odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 13. ledna 2023

