Spor řešil úderem do obličeje

BRNO VENKOV: Napadený jedenačtyřicetiletý muž je v nemocnici v kritickém stavu.

Několik měsíců nesplacený asi dvoutisícový dluh stál na začátku incidentu, který se odehrál večer na tišnovském Sídlišti pod Květnicí. Verbální konflikt viditelně podnapilých osob přerostl brzy ve fyzické napadení. Dvaatřicetiletý muž při šarvátce udeřil do obličeje jedenačtyřicetiletého soka. Ten po zásahu skončil se zraněnou hlavou na zemi a upadl do bezvědomí. V kritickém stavu pak byl záchranáři převezen do nemocnice. Agresor, který ještě před tím, než z místa utekl, svědky poskytující zraněnému muži první pomoc navíc hrubě vulgárně urážel. Přivolaní policisté agresivního pachatele před půlnocí vypátrali. Ten hlídku opět napadal. Muže za použití donucovacích prostředků zadrželi a přiložili mu pouta. V nich podnapilý agresor, který nadýchal přes jedno promile, putoval do policejní cely. Nyní je stíhaný pro výtržnictví a ublížení na zdraví. Kriminalisté navíc podali podnět k návrhu na vzetí do vazby.

por. Bohumil Malášek, 30. září 2020

Související dokumenty spor_3009.mp3

Velikost souboru:792,4 KB / formát MP3

