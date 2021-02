Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Spor kvůli nezaplacenému pervitinu

PŘEROV - Útočník dlužníka propleskl a vzal mu věci.

Hned první den letošního roku došlo v Přerově ke sporu mezi dvěma muži, kteří patří do skupiny uživatelů drog. Jak jinak, než že se hádka strhla kvůli dluhu za návykové látky. Podezřelý si v uvedený den přišel vyřídit své pohledávky přímo do místa bydliště poškozeného, který obývá byt v okrajové části města. Před domem potkal známého poškozeného muže, se kterým šel dovnitř a který měl k dispozici i klíče od bytu. Po otevření vstupních dveří se neplatící uživatel pervitinu, za nímž se vydal a přišel si s ním vyřídit účty, nacházel na chodbě. Podezřelý na nic nečekal, přitlačil ho ke stěně a dožadoval se tisícikoruny, kterou mu dlužil. Aby zdůraznil svůj požadavek, propleskl ho přes tváře. Když zjistil, že peníze nedostane dle svých představ, šel do pokoje, kde uviděl notebook s příslušenstvím a ten si vzal jako zástavu za neuhrazený dluh. Ve stejném pokoji se nacházel i sedící mladík, kterého vyzval, aby mu dal svůj mobilní telefon. Ten z obavy fyzického napadení udělal, co mu řekl. Při odchodu řekl poškozenému, že až bude mít peníze, ať se mu ozve a věci, v hodnotě něco málo přes 3 000 Kč, mu vrátí.

Za nestandardní vymáhání dluhu se stal podezřelým z trestného činu vydírání, za který mu včerejšího dne policejní komisař ve zkráceném přípravném řízení sdělil podezření. V trestním zákoníku je uvedeno, že osobě, která se dopustí výše jmenovaného trestného činu, hrozí až čtyřletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miluše Zajícová

3. února 2021

