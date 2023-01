Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Spolužákovi ukradl sluchátka

MOSTECKO - Uschované byly ve skříňce; Narazil na policisty.

Na mosteckém obvodním oddělení si převzal 18letý muž z Litvínova sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádež vloupáním. Podle policistů před vánocemi násilím vytrhl dvířka plechové skříňky určené pro zaměstnance obchodu. Toho času byl mladík v jednom z mosteckých supermarketů na řízené praxi v rámci studijního oboru. Z cizí skříňky měl odcizit spolužákovi sluchátka za téměř 3 tisíce korun, které si uschoval do své bundy. Údajně to byl ze strany podezřelého nejapný a hloupý žert. Ne každému to přijde ovšem vtipné. Humor by mohl přejít i Litvínovana u soudu, protože v případě uznání viny mu hrozí až dvouleté vězení.

Narazil na policisty

O uplynulém víkendu ve večerních hodinách v mostecké ulici Česká zastavili policisté hlídkové služby vozidlo tovární značky Ford. Po výzvě řidič hlídce všechny potřebné doklady pro řízení automobilu z jistých důvodů nepředložil. Ověřit a zjistit informace není pro strážce zákona ovšem žádný problém. Ten měl ale 52letý šofér. Teprve minulý měsíc mu mostecký magistrát zakázal řídit veškerá vozidla, a to na dva roky. Místo rukou na volantu svého vozu tak musel usednout na zadní sedadlo policejního vozidla. Na obvodním oddělení Zahradní si Mostečan převzal sdělení ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Pokud bude uznán vinným za ignorování tohoto zákazu, hrozí muži až dva roky za mřížemi.

17. ledna 2023

