Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Spolupráce s rakouskými kriminalisty se vyplácí

KRAJ: Desetileté výročí česko-rakouského Mikrotýmu.

S našimi jižními sousedy spolupracujeme dlouhodobě a naše společné úsilí o bezpečnost občanů má mnoho podob. Policejní spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem je smluvně upravena a platí na celém území obou států. Občané v příhraničí se mohou setkávat se společnými hlídkami v rámci běžného výkonu služby, spolupracujeme také v oblasti nelegální migrace či dopravy.

Méně viditelná avšak neméně důležitá je spolupráce policistů kriminální policie, která probíhá již deset let prostřednictvím společného kriminalistického Mikrotýmu. Jeho členové se pravidelně setkávají, předávají si poznatky a spolupracují na řešení přeshraničních případů, ať již na poli drogové či majetkové kriminality. Takto byla objasněna například krádež vloupáním do rodinného domku v příhraniční rakouské obci, kde se na základě poznatku rakouských kolegů podařilo usvědčit dva pachatele ze Znojemska. Stejně se vedlo i další dvojici pachatelů, která byla potrestána za distribuci sušené marihuany v Laa an der Thaya.

Dnes bylo v rakouském Mistelbachu oceněno za účasti vedení Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Zemského policejního ředitelství pro Dolní Rakousko na 30 českých a rakouských policistů. Stalo se tak při příležitosti slavnostního setkání česko-rakouského kriminalistického Mikrotýmu právě v souvislosti s desetiletým výročím vzniku tohoto týmu. Jeho hlavním úkolem je především společný boj proti přeshraniční kriminalitě prostřednictvím úzké spolupráce kriminalistů a pravidelnému sdílení operativních informací.

Setkání se uskutečnilo v rámci projektu „Prohloubení spolupráce specializovaných útvarů policie“ podpořeného prostřednictvím Fondu malých projektů z Evropského fondu pro regionální rozvoj.“

mjr. Pavel Šváb, OTP KŘP JmK

