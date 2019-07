Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Spolupachatelé v prodeji drog

LOUNY – Sami drogy užívají a prodávají je dál.

Až pět let vězení hrozí mužům ve věku 25 a 53 let. Těm kriminalisté sdělili obvinění z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy ve formě spolupachatelství. Kriminalisté zjistili, že tito výtečníci by měli od července 2018 do července 2019 distribuovat na Lounsku marihuanu i pervitin. Při domovních prohlídkách nalezli policisté jak vzrostlé rostliny konopí, tak i sáčky s rostlinným materiálem. Objevili sáčky s krystalickou látkou nebo materiál, který je potřebný pro výrobu nebo distribuci drog. Jednalo se například o váhy, hnojiva nebo zápisníky se jmény a částkami peněz. To že prodávali drogy, kriminalistům obvinění nijak nezapírali. Ve výslechu uvedli, že sami drogy berou a tak si je obstarávali hlavně pro sebe. Mladší z dvojice uvedl, že prodával pervitin i marihuanu hlavně proto, aby měl peníze na další nákup.

Drogy měli prodávat nebo poskytovat zdarma jak po společné domluvě, tak i samostatně. I když měli páchat trestnou činnost společným jednáním, tedy spolupachatelstvím, soud je bude posuzovat tak, jako by trestný čin spáchal každý sám.





por. Mgr. Irena Pilařová

oddělení tisku a prevence Louny

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

mobil: 724 155 239

25. července 2019

vytisknout e-mailem