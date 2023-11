Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Společným úsilím se podařilo muže stabilizovat

VYŠKOVSKO: Muž bojuje o návrat do běžného života. /VIDEO/

V polovině listopadu spěchali vyškovští policisté na benzinku v Rousínově. Tam se měl pohybovat pes, který ohrožoval posádku zdravotnické záchranné služby. Na místě se o vystresované zvíře už starala oznamovatelka. Dramatičtěji ovšem vypadal boj o život jeho pána, který předtím zkolaboval. Muži okamžitě začali pomáhat zákazníci a poté přivolání záchranáři. Policisté tak na místě vystřídali cizince a s čerstvými silami pokračovali v resuscitaci. Záchranáři se tak mohli věnovat odbornější zdravotnické péči (zajištění žilních vstupů apod.). Po asi 30 minutovém společném usilí se muže podařilo stabilizovat a letecky transportovat do nemocnice. Psa převzala do péče městská policie v Rousínově. Policistům se pacienta, který u sebe neměl doklady, podařilo ztotožnit přes anonymní kartičku u loterijní společnosti. Díky tomu jsme mohli jet vyrozumět jeho příbuzné. Ti v mezičase muže i se psem všude hledali. Díky úsilí všech zainteresovaných nyní muž bojuje o návrat do běžného života na jednotce intenzivní péče. V podobných situacích je třeba okamžitě reagovat. První vteřiny a minuty jsou pro záchranu života rozhodující.

mjr. Pavel Šváb, 24. 11. 2023.

