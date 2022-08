Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Společnou zábavu ukončil drsný útok

BRNO: Přepadený zůstal ležet na ulici v bezvědomí. (video)

S nepříjemnou zkušeností oběti loupeže se vyrovnává šestadvacetiletý muž z Brněnska. V druhé polovině června se vydal do Brna za zábavou. Po půlnoci se u hlavního nádraží potkal se skupinkou mladých lidí, se kterými se dal do řeči. Společně si koupili alkohol a přesunuli se do parku mezi novými budovami v Přízové ulici. Tam se všichni bavili a popíjeli. Podle výpovědi poškozeného jej měla z nenadání jedna část skupiny napadnout a povalit na zem, kde do něj někteří kopali, jiní jej bili pěstmi. Během útoku pak upadl do bezvědomí. Když se po nějaké době probral, zjistil, že byl okraden o mobilní telefon, peněženku s penězi a doklady a o bundu, kterou měl na sobě. Prosil proto kolemjdoucí, aby zavolali na policii. Kriminalistům pracujícím na případu se podařilo zajistit video, na kterém je útok na mladého muže zachycen. K dispozici mají i snímky důležitých svědků, dalších členů skupiny mladých lidí, kteří se v době napadení na místě nacházeli. Vyzývají je proto, aby zavolali policistům na linku 158 a pomohli ozřejmit podrobnosti konfliktu.

por. David Chaloupka, 16. srpna 2022

