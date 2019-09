Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Společnosti předaly šeky nadaci

MOST - Zástupce Nadace policistů a hasičů převzal v sobotu na benefičním fotbalovém utkání v Mostě symbolické šeky.

V sobotu dne 14. září 2019 se uskutečnilo benefiční fotbalové utkání mezi týmem policistů a hasičů proti družstvu známých osobností Real Top Praha. Zápas se odehrál v areálu fotbalového klubu Baníku Souš v Mostě v rámci akce „Pomáháme těm, co pomáhají“ na podporu Nadace policistů a hasičů. Cílem nadace je pomoci rodinám policistů a hasičů, kteří zemřeli nebo byli těžce tělesně postiženi v přímé souvislosti s výkonem služby.

Fotbalové utkání připravilo Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje ve spolupráci s fotbalovým klubem Baník Souš. Záštitu nad akcí převzal krajský policejní ředitel plk. Mgr. Jaromír Kníže. Akci osobně podpořil vedoucí mosteckého územního odboru plk. Mgr. Jiří Volprecht.

Návštěvníci akce kromě fotbalového utkání viděli i policejní techniku, čekala je tombola o dresy i autogramiáda se známými osobnostmi. Za fotbalový tým Real Top Praha nastoupil Jaroslav Bellada, Karel Diviš, Juraj Šimurka, Vojtěch Nouzák, Jiří Tlustý, Jan Blažek, Jaromír Bosák, Tomáš Pešír, Jakub Smita, Ladislav Hampl, Leoš Noha, Jakub Štáfek, Lukáš Konečný, Jaroslav Kopřiva, Jan Šindelář, Jan Stokláska, Ondřej Zamazal, Michal Macháček, Martin Boček a manažer týmu Alexandr Smita.

Policisté a hasiči: Jan Musil, Zdeněk Zmrzlý, Tomáš Rain, Marek Lukeš, Václav Kšána, Kamil Bretschneider, Milan Šulc, Lukáš Pelikán, Václav Vaishaitl, Martin Růžička, Miroslav Stanko, Bohumil Nohejl, Michal Justra, Otakar Říha, Václav Hrubý, Pavel Jarolím, Jiří Paďourek, Petr Černý.

Zástupce nadace Hana Procházková na místě převzala symbolické šeky od pěti společností a tří obcí: Vršanská uhelná a.s., Nemak Czech Republic s.r.o., Parker Hannifin Indrustrial s.r.o., CarDo Group s.r.o., Autodrom Most, obce Litvínov, Obrnice a Bečov. Další částka byla vybrána na vstupném a dobrovolných finančních darech od diváků. Akci podpořilo město Most a FK Baník Souš. Mediálním partnerem byly e-deníky.cz.

I když domácí družstvo podlehlo týmu Real Top Praha 4:2, benefiční zápas opět svůj účel splnil.

nprap. Ludmila Světláková

Most 16. září 2019

vytisknout e-mailem