Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Společné prostory se oplatí hlídat

VSETÍNSKO: Ve Valašském Meziříčí došlo ke vloupání do dvou bytů a sklepa.

Policisté ve Valašském Meziříčí pracují na případech vloupání do bytů a sklepu v době před vánočními svátky a během nich. Společným znakem je vnik do společných prostor bytových domů bez zjištěného násilí.

V bytovém domě ve Valašském Meziříčí se minulý týden v době od sobotního odpoledne do nedělního večera někdo vloupal do dvou bytů na stejném patře. Do společných prostor se pachatel dostal bez užití násilí. Vybral si byty, kde nikdo nebyl. Dveře do bytů v obou případech vyrazil. Oba byty prohledal, ale nic si z nich neodnesl. Majitelům bytů tak způsobil celkově škodu poškozením za více jak pět a půl tisíce korun.

Nedaleko od místa vykradených bytů se zloděj zaměřil opět v bytovém domě na jeden ze sklepů. Do společných sklepních prostor se dostal také bez užití násilí a dokonce se mu to podařilo i u sklepního boxu. Stalo se to v období vánočních svátků. Ze sklepa zmizely vánoční dárky, kdy se jednalo o oblečení, sportovní vybavení a kosmetiku. Celkově si zloděj odnesl věci za necelých šest tisíc korun. Ze sklepního boxu zmizelo i horské jízdní kolo, ale to bylo nalezeno v jiné části sklepních prostor.

Policisté nadále zjišťují okolnosti obou případů. Zahájili úkony trestního řízení v prvním případě pro trestný čin krádež ve stadiu pokusu a trestných činů poškození cizí věci a porušování domovní svobody. V druhém případě pro trestný čin krádež. Po pachateli nadále pátrají.

Upozorňují občany, aby do společných prostor bytových domů nikoho cizího bez dozoru nevpouštěli. Pokud zjistí pohyb podezřelých osob, ať informují policii a to i prostřednictvím linky 158.

27. prosince 2018, por. Bc. Vladislav Malcharczik

vytisknout e-mailem Google+