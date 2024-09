Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Společně „nakoupili“

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Nakradli si zboží téměř za dvanáct tisíc korun.

Mladý pár si vyšel jednoho letního odpoledne do Starého Města na velký „nákup“. Místní drogerie jim padla do noty. K plánované krádeži se dohodli těsně před vstupem. Žena měla za úkol zakrýt muže svým tělem při vkládání předmětů do svého batohu na prodejní ploše. Po chvíli prodejnu opustili každý zvlášť. Za pár minut společně nakradli zboží za téměř dvanáct tisíc korun.

Dvojice nebyla policii neznámá, oba se na základě dodaného kamerového záznamu podařilo ztotožnit. Na pětadvacetiletého muže byla uvalena vazba za jiný majetkový delikt. O rok mladší žena je stíhaná na svobodě.

Oběma recidivistům hrozí za zmíněný trestný čin krádež až dva roky za mřížemi.

9. září 2024, por. Radomír Šiška, DiS.

