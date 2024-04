Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Společné darování krve aneb POMOC2

OLOMOUCKÝ KRAJ - Policisté společně s dalšími záchrannými složkami darovali krev a plasmu.

Dnes dopoledne se to na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc doslova hemžilo uniformami. Pozvání k přátelskému setkání záchranných složek umocněnému pomocí pacientům, přijala nejen šedesátka policistů, ale také kolegové z řad hasičů, záchranářů, vojáků i lékařů a sestřiček samotné nemocnice.

Myšlenka akce nazvané POMOC2 vnikla v souvislosti s rozsáhnou rekonstrukcí transfuzního oddělení. „Od poloviny března pracujeme v poněkud provizorních podmínkách, které potrvají až do září. Až bude hotovo, dárce čeká komfortní moderní prostředí. Než k tomu ale dojde, jsme nuceni transfuzní přípravky odebírat ve ztížených podmínkách. Je to náročné období jak pro nás, tak především pro dárce. Proto jsme velmi vděčni za to, že v této kritické době vyslyšely všechny složky integrovaného záchranného systému naši výzvu a budou u nás společně darovat krev a plazmu,“ vysvětluje zástupkyně primářky Transfuzního oddělení FN Olomouc MUDr. Alice Entrová, MBA.

Ve snaze pomoci navýšit zásoby transfuzních přípravků a usnadnit fakultní nemocnici překonat náročné období se rozhodli dnešní společnou akci podpořit nejen kolegové z Olomoucka, ale také z Prostějovska i Přerovska, čehož si nesmírně vážíme. Společné darování krve nedávno uspořádali také kolegové v Jeseníku a Šumperku.

Policisté a zaměstnanci našeho krajského ředitelství jsou pravidelnými mnohdy letitými dárci, kteří dochází na odběry podle potřeby v průběhu celého roku. Není proto překvapením, že jsou mezi nimi dárci, kteří mají na svém kontě již desítky odběrů a zaslouženě i řadu ocenění.

Ke společnému darování krve a plazmy přistupujeme velmi rádi. Jednak díky příjemné atmosféře a profesionálnímu přístupu zdravotníků, ale také proto, že příklady táhnou a s každým dalším společným darováním se nám daří oslovit další kolegy. Nejinak tomu bylo i dnes, kdy společnou akci podpořili 4 noví prvodárci.

Rádi bychom poděkovali nejen všem kolegům, kteří si udělali čas a touto ničím nenahraditelnou formou přišli pomoci potřebným, ale také organizačnímu týmu FN Olomouc za úžasný doprovodný program, který společné setkání nejen zpříjemnil, ale také velmi obohatil.

kpt. Mgr. Jiřina Vybíhalová

