Společné cvičení armády, policie a JE Temelín

Jihočeský kraj - Dynamické a akční ukázky provázely poslední den společného cvičení Safeguard 2019 u Jaderné elektrárny Temelín.

Tři dny cvičily tři stovky vojáků, policistů a specialistů společností ČEPS a ČEZ ochranu Jaderné elektrárny Temelín proti teroristickému útoku. Cvičení dnes ukončily dynamické ukázky, během kterých vojáci odvraceli simulovaný útok letadla a společně s policisty zadrželi možné teroristy. Dnes a zítra se vojáci i s technikou vrátí zpět na své základny.

Vojáci nechávají projet podezřelé vozidlo přes kontrolní místo. Vše probíhá záměrně a po dohodě s policií. Ta skupinu dlouhodobě sleduje. Nezná však kontakt, se kterým se chtějí podezřelé osoby setkat. Z taktických důvodů nechávají bezpečnostní složky setkání proběhnout uvnitř armádou střeženého perimetru, ale stále mimo elektrárnu. Zásah je rychlý a nekompromisní. Taková byla jedna z ukázek reakce vojáků a policie během cvičení Safeguard Temelín 2019.

Dvě stovky vojáků si procvičily ochranu jihočeské elektrárny především při teroristické hrozbě. V takové situaci vláda přijímá mimořádná bezpečnostní opatření a armáda vyráží chránit obě české jaderné elektrárny přímo do jejich těsné blízkosti.

Během letošního cvičení ochranu okolí elektrárny vůbec poprvé zajistily hned dvě roty záložníků. Ty společně s profesionály z 25. protiletadlového pluku ze Strakonic měly tři dny u Temelína dvě kontrolní stanoviště a řadu zátarasů. Hlídali také nedalekou rozvodnou stanici v Kočíně. „Při zhoršení bezpečnostní situace by bylo naším úkolem zajistit okolí elektrárny. Tentokrát na tom spolupracovali záložníci z Krajských vojenských velitelství Pardubice a České Budějovice. Vzdušný prostor by chránil 25. protiletadlový pluk ze Strakonic. Obě roty i pluk ze Strakonic prokázaly, že jsou připraveny plnit stanovené úkoly v plném rozsahu,“ zhodnotil za aktivní zálohy řídící cvičení plukovník Petr Holý, ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice. Záložníci jeho pěší roty cvičili u Temelína poprvé. „Aktivní zálohy hrají důležitou roli při ochraně objektů důležitých pro bezpečnost státu. Jejich připravenost několikrát ročně prověřujeme. Prostředí kolem elektrárny Temelín v tomto směru vytváří reálné podmínky, v jakých by příslušníci aktivní zálohy plnili úkoly v případě jejich ostrého nasazení na jakémkoli jiném místě ČR,“ zdůraznil plukovník Holý.

Ve speciálním bezpečnostním režimu byl perimetr 25. protiletadlového pluku ze Strakonic, který byl ohraničen kilometr dlouhým žiletkovým plotem. Strakonický pluk si totiž k Temelínu přivezl zařízení pro odpalování raket, radar pro vyhledávání a zaměřování vzdušných cílů či komunikační systémy pro velení a řízení palby. Vojáci během cvičení trénovali zásah proti dopravnímu letadlu.

Vedle armády hraje důležitou roli při ochraně Jaderné elektrárny Temelín také policie. Její stálou přítomnost v jihočeské elektrárně, v minulosti ocenili i mezinárodní odborníci na fyzickou ochranu jaderných zařízení ze státních jaderných dozorů. „Jaderná elektrárna a její ochrana je jednou z hlavních priorit jihočeské policie. K tomuto úkolu přistupujeme velmi odpovědně a všechna realizovaná cvičení, včetně dnešního, jsou toho důkazem. Za policii se dnes cvičení účastnilo kolem dvou desítek policistů. Cvičili policisté zapojeni do ukázek, specialisté zásahové jednotky, policisté eskortního oddělení, ale také operační důstojníci, kriminalisté a pracovníci krizového řízení. Důležitá část cvičení také prověřila nastavenou vzájemnou komunikaci i rozdělení úkolů,“ řekl náměstek policejního ředitele pro vnější službu (uniformovanou policii) plukovník Roman Bláha.

Temelín patří mezi nejpřísněji střežené objekty v zemi. Součástí jeho ochrany je policie, armáda, bezpečnostní agentura, ale i celá řada fyzických bariér, bezpečnostních prvků a organizačních opatření. A v případě teroristické hrozby by se vše ještě zpřísňovalo. „My bychom přijímali opatření uvnitř elektrárny. V nejpřísnějším režimu bychom elektrárnu uzavřeli a uvnitř by zůstali pouze lidé zajišťující její provoz. Ochrana okolí elektrárny a vzdušného prostoru by byla v rukou armády a policie. Naším úkolem by bylo, poskytnout jim především logistické zázemí,“ vysvětlil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Temelín cvičí dvakrát ročně společně s policií, jednou měsíčně si řešení nestandardních situací trénuje sám. V rámci elektrárny se do vojenského cvičení zapojila téměř stovka lidí. Zúčastnila se kompletní ostraha, byl svolán havarijní štáb. Na běžný provoz cvičení nemělo vliv. Další cvičení Safeguard proběhne příští rok v Jaderné elektrárně Dukovany. Do Temelína se vrátí za dva roky.

Ing. Marek Sviták - JE Temelín

mjr. Mgr. Jiří Matzner - PČR

