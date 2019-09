Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Spletl si dveře

VSETÍNSKO: Policisté zadrželi pachatele vloupání.

V sobotu ráno ve Valašském Meziříčí policisté zadrželi zloděje při vloupání do prodejny s mobily. Ještě téhož dne si muž převzal sdělení podezření pro trestné činy krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

V sobotu ráno přijali policisté oznámení o podezřelém pohybu osoby u domu poblíž centra Valašského Meziříčí. Při příjezdu na místo zadrželi muže, který se snažil vypáčit dveře do prodejny elektroniky. Muž skončil v policejních poutech.

Policisté zjistili, že jednatřicetiletý muž z okresu Beroun chtěl vyřešit výměnu mobilního telefonu. Jeho byl rozbitý a tak potřeboval nový. V sobotu kolem šesté ráno se rozhodl, že provede vloupání do prodejny elektroniky ve Valašském Meziříčí poblíž centra. K vloupání použil železnou tyč, kterou našel při cestě k prodejně. Vypáčil dveře do budovy. To ale zjistil, že je na chodbě a vchod do prodejny tam není. Dům opustil a šel páčit druhé dveře. Své dílo již nedokonal. Zadrželi jej policisté. Při páčení dveří způsobil muž škodu deset tisíc korun.

Ještě téhož dne před polednem si muž převzal sdělení podezření pro trestný čin porušování domovní svobody, krádež ve stadiu pokusu a poškození cizí věci. Za tyto trestné činy lze podle trestního zákoníku uložit až tříleté vězení.

2. září 2019, por. Bc. Vladislav Malcharczik

