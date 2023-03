Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

„Spjáci“ pomohli zachránit život

Policisté ze speciální pořádkové jednotky pomohli zachránit život jednasedmdesátileté ženě, které se zastavilo srdce.



Policisté ze speciální pořádkové jednotky byli ve středu večer vysláni v rámci programu “First responder” přes zdravotnické operační středisko pražské záchranky operačním důstojníkem na sídliště Kamýk, kde se měla v bytě nacházet žena v bezvědomí. Po příchodu do bytu nalezli policisté na zemi ležet ženu v bezvědomí, které oznamovatelka prováděla nepřímou srdeční masáž, kterou zahájila, společně s operátorkou tísňové linky 155 (TANR). Policisté oznamovatelku ihned vystřídali a pokračovali v již zahájené nepřímé srdeční masáži. Jeden z policistů resuscitoval, druhý mezitím připravil automatizovaný externí defibrilátor neboli AED, který doporučil podání defibrilační výboj po kterém dále pokračovali v resuscitaci až do příjezdu posádek záchranné služby. Společnými silami se nakonec podařilo u ženy funkci srdce obnovit a po zajištění byla převezena do nemocnice.

por. Mgr. Violeta Siřišťová - 18. 3. 2023

Související dokumenty Final 23-0314C.mp4

Velikost souboru:94,0 MB / formát MP4

