Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Spící cyklista

OLOMOUCKO- Naštěstí se nejednalo o dopravní nehodu.

V úterý 10. prosince, kolem půl čtvrté v noci, přijali policisté obvodního oddělení Lutín oznámení o pravděpodobně ležící osobě v příkopě u komunikace mezi obcemi Tovačov a Věrovany. Na místo byla ihned vyslána policejní hlídka. Ta skutečně našla v příkopu ležící osobu. Policisté osobu vzbudili a zjistili, že se jedná o 40letého muže. Když zjišťovali, co se stalo, muž jim řekl, že se vracel na jízdním kole z pohostinství (na osvětleném jízdním kole, sám vybaven reflexními prvky) a během jízdy se mu chtělo spát. Zastavil tedy, „uložil“ se do příkopu, kolo položil vedle sebe a usnul. Nejednalo se tedy o žádnou dopravní nehodu. Policisté u něj provedli orientační dechovou zkoušku a naměřili mu přes 1,8‰ alkoholu v dechu, druhou dechovou zkouškou 1,9‰ alkoholu v dechu. Hlídka pak muže doprovodila do místa jeho bydliště.

por. Mgr. Irena Urbánková

11. prosince 2019

