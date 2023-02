Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Šperky s diamanty a zpronevěra

Jihočeští kriminalisté vyšetřují mimořádný případ zpronevěry za 200 milionů korun.

Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor nalezli kriminalisté pohádkové bohatství. U ženy zpočátku podezřelé z podvodu zajistili kromě peněžních prostředků v hotovosti také sady šperků s diamanty, luxusní a velmi hodnotné hodinky, kabelky světoznámých značek i investiční alkohol.

Ze zvlášť závažného zločinu zpronevěry obvinili krajští kriminalisté odboru hospodářské kriminality, kteří se specializují na majetkové trestné činy, bankovní či úvěrové podvody, čtyřicetiletou účetní z Českobudějovicka. Tato dáma připravila během třinácti let dvě firmy, v nichž pracovala, o bezmála 200 milionů korun.

Jak to provedla? Dle kriminalistů záměrně prováděla neoprávněné převody peněz spočívající, zjednodušeně řečeno, v „duplicitních úhradách faktur“ či nesprávném účtování bez konkrétního účetního dokladu... Z pozice své funkce měla přístup k pokladně i bankovním účtům poškozených společností. Nejen tímto způsobem si svěřené peněžní prostředky přisvojila tím, že je neoprávněně převáděla ve prospěch svých soukromých bankovních účtů, čímž způsobila škodu téměř 200 mil. Kč.

Kriminalisté se také pozastavili nad velmi sofistikovaným způsobem spáchání trestné činnosti účetní, a to co do rozsahu, důmyslného způsobu provedení, doby páchání i zadokumentované výše škody. Téměř rok byl renomovaným soudním znalcem zpracováván znalecký posudek, který prokázal, jak neoprávněné účetní operace, tak celkovou výši škody způsobenou poškozeným společnostem.

Na co obviněná žena peníze použila? Peníze pravděpodobně ve značném množství použila pro svůj „nákladný život“. Letecké cesty, exotické zahraniční dovolené s pobyty v luxusních hotelích a restauracích, drahé dárky (cennosti) pro sebe i své blízké, financování sportovní školy v zahraničí, sponzorství sportovního klubu...

Kriminalisté dále v rámci provedených prohlídek zajistili vozidla Mercedes Benz, BMW X5, zánovní motocykl Harley-Davidson za necelý 1 mil. Kč, luxusní kabelky značek Louis Vuitton a Michael Kors za bezmála 300 tis. Kč, karbonové jízdní kolo za více než 100 tis. Kč, investiční láhev koňaku za téměř 150 tis. Kč nebo luxusní hodinky za více než čtvrt milionu korun a další.

Případ je velmi ojedinělý nejen pro jihočeské kriminalisty. Těm se totiž poprvé podařilo u nebankovní společnosti (provozující soukromé bezpečnostní schránky klientům) v těchto nalézt a posléze zajistit zcela mimořádný obsah dvou (společností nabízených) největších bezpečnostních schránek. Jednalo se zejména o sady šperků osázené diamanty s certifikáty pravosti a sady luxusních značkových hodinek.

Krajští kriminalisté tento rozsáhlý případ postupně rozplétali po celý rok 2022, kdy byly vyhodnocovány tisíce účetních operací, bankovních převodů, realizována správa a zčásti i prodej majetku zajištěného v trestním řízení. A co obviněná? Zatím je vyšetřována na svobodě.

13. února 2023

