Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Šperky, cennosti a hotovost

KRAJ/SEMILSKO – V průběhu prosince došlo v Turnově k několika vloupáním do rodinných domů.

V závěru loňského roku jsme zaznamenali několik případů trestné činnosti související s vloupáním do rodinných domů. Na tom by nebylo nic až tak neobvyklého, kdyby k sedmi případům nedošlo v rozmezí pouhých několika prosincových dnů v téže lokalitě. Pachatel nebo skupinka pachatelů se zaměřila především na šperky, drobné cennosti a hotovost v rodinných domech situovaných v Turnově a jeho bezprostředním okolí. Veškerými okolnostmi evidovaných případů a vyhodnocováním zajištěných důkazních prostředků se nyní zabývají kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Semilech. V těchto případech jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činu krádež a porušování domovní svobody.

Kromě období letních prázdnin je i předvánoční čas, co do počtu zaznamenaných vloupání do rodinných domů, tím nejexponovanějším. Tento jev může být do jisté míry způsoben mimo jiné i tím, že si majitelé rodinných domů užívají vytoužených dovolených mimo bydliště. Mnozí odcestují do zahraničí, další pak na dobu i několika pouhých dní navštěvují rodinné příslušníky a přátele a zkrátka využívají volný čas zcela jiným způsobem, než v průběhu zbytku celého roku. A zde je prostor pro individua, která se nezdráhají, do byť i jen na několik hodin opuštěných domů, vloupat.

Je libo statistiky?

V průběhu roku 2022 jsme na ÚO Semily evidovali celkem 108 případů krádeží vloupáním, z čehož bylo 10 případů vloupání do rodinných domů. Celkově se nám podařilo objasnit 49 případů.

V roce 2023 jsme na ÚO Semily evidovali 103 případů krádeží vloupáním, přičemž 13 případů souviselo s rodinnými domy. Celkově jsme objasnili 54 skutků.

Celkově za rok 2022 jsme v Libereckém kraji evidovali 1500 případů krádeží vloupáním, z čehož bylo 120 vloupání do rodinných domů a 118 do chat a chalup. Objasnili jsme 398 těchto událostí.

V roce 2023 jsme řešili 1255 těchto případů, mezi kterými bylo 105 vloupání do rodinných domů a 112 do chat a chalup. Celkem bylo objasněno 444 těchto událostí.

Několik typů, rad a doporučení:

Řádné uzamykání objektu - Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte všechny dveře. Překontrolujte si to. Je mnohem lepší strávit několik minutek navíc kontrolou svého majetku, než tvořit soupis odcizených věcí pro účely vyšetřování policie nebo pojišťovnu.

- Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte všechny dveře. Překontrolujte si to. Je mnohem lepší strávit několik minutek navíc kontrolou svého majetku, než tvořit soupis odcizených věcí pro účely vyšetřování policie nebo pojišťovnu. Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost - O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým důvěřujete. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zaléval

- O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým důvěřujete. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zaléval Přehledný prostor před objektem - Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout do obydlí, protože by mohl být spatřen. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.

- Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout do obydlí, protože by mohl být spatřen. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku. Nedávejte na obdiv, že vlastníte cenné předměty - Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného. Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte kvalitní zabezpečení například v podobě trezoru.

- Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného. Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte kvalitní zabezpečení například v podobě trezoru. Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte si je pojistit - Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti označit dostupnými identifikačními metodami a prostředky. Cennosti, které není snadné označit, si vyfotografujte. Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení a identifikaci a ulehčí tak práci pojišťovně a policii.

- Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti označit dostupnými identifikačními metodami a prostředky. Cennosti, které není snadné označit, si vyfotografujte. Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení a identifikaci a ulehčí tak práci pojišťovně a policii. Mějte dobré vztahy se sousedy – to se v mnohých případech lépe řekne, než udělá, ale mějte na paměti, že dobré vztahy s okolím vám mohou například zajistit kontrolu vašeho domu po dobu vaší nepřítomnosti.

– to se v mnohých případech lépe řekne, než udělá, ale mějte na paměti, že dobré vztahy s okolím vám mohou například zajistit kontrolu vašeho domu po dobu vaší nepřítomnosti. Investujte do zabezpečení domu – nejen sofistikované elektronické systémy ochrany, jako třeba pohybová a otřesová čidla, alarmy, kamery s přísvitem apod., ale především kvalitní bezpečnostní dveřní systémy nebo okna, výrazně zvýší ochranu vašeho majetku.

Mnoho dalších rad a doporučení může nalézt také v těchto odkazech:

22. ledna 2024

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem