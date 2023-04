Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Speed marathon – vyhodnocení akce

Praha venkov – VÝCHOD - Dopravní policisté odhalili 21 přestupků.

V pátek 21. dubna se dopravní policisté zapojili do celorepublikové akce s názvem Speed marathon. Hlavní snahou bylo zajistit co největší počet míst, na kterých probíhala kontrola dodržování rychlostních limitů řidiči motorových vozidel. Do dopravně bezpečnostní akce byla zapojena i veřejnost a občané tak měli možnost prostřednictvím internetu navrhnout místa, která považují za riziková.

V rámci Územního odboru Praha venkov - východ proběhla kontrola dodržování dovolené rychlosti jízdy v obci i mimo ni na 10 místech. Přestože byla akce dopředu avizovaná a medializovaná, zjistili dopravní policisté 16x překročení rychlosti, 4x nevyhovující technický stav vozidla a 1x nedovolené držení telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení. Policisté uložili 21 pokut v celkové výši 16 200,- korun.

por. Bc. Lucie Nováková

komisař

P ČR Praha venkov – VÝCHOD

24. dubna 2023

