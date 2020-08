Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

SPEED MARATHON ve Středočeském kraji

KRAJ – V pátek 14. srpna proběhly zvýšené dopravní kontroly na našich silnicích a dálnicích.

SPEED MARATHON je dopravně bezpečnostní akce, která je zaměřena na dodržování stanovených rychlostních limitů, a to jak v obci, tak i mimo ní. Právě vysoká rychlost je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod.

Do této akce se zapojili policisté napříč celou Česko republikou, tedy i ve Středočeském kraji. Policisté na předem vytipovaných rizikových místech měřili rychlost jedoucích vozidel. Tato riziková místa vybrala nejen Policie České republiky na základě analýz, ale i široká veřejnost, která mohla místa měření rychlosti navrhnout. V rámci Středočeského kraje probíhalo měření na 31 místech.

Cílem nejenom této dopravní akce je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na středočeských silnicích a dálnicích. I z tohoto důvodů byla široká veřejnost předem o akci SPEED MARATHON informována.

Do této jednodenní dopravně bezpečnostní akce byla ve Středočeském kraji nasazena stovka policistů, kteří zkontrolovali 721 vozidel a jejich řidičů. I přesto, že byla veřejnost předem informována o stanovištích a celé akci, středočeští policisté zjistili během čtyřiadvaceti hodin celkem 301 dopravních přestupků, kdy 223 z nich vyřídili blokovou pokutou v celkové výši 164 tisíc korun.

Celkem ve 233 případech se policisté setkali s řidiči, kteří překročili maximální povolenou rychlost, další čtyři řidiči usedli za volant pod vlivem alkoholu a jeden řidič pod vlivem drog.

V obdobných dopravně bezpečnostních akcích budeme i nadále pokračovat a věnovat jim vysokou důležitost a pozornost.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

17. srpna 2020



