Speed Marathon 2021

Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích.

Dopravně bezpečnostní akce pořádaná organizací ROADPOL proběhne v rámci celé Evropy.

Akce s názvem SPEED MARATHON je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů. Policie České republiky na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit bude provádět po celý den měření rychlosti. Nejsou to ale jen policisté, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne. Jste to i Vy, občani. Rádi bychom znali i Váš názor. Znáte riziková místa? Víte o úseku, kde řidiči porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích. Cílem těchto preventivních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích. Vaše tipy můžete zaznamenat na internetové stránce https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmarathon.

Hlasování proběhne od 1. do 28. února 2021

kpt. Hana Rubášová

tisková mluvčí PP ČR

1. února 2021

