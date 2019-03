Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

SPEED MARATHON 2019 v Libereckém kraji

KRAJ - I v letošním roce se mohla veřejnost zapojit do výběru míst, kde by mohli policisté měřit rychlost.

Dne 3. dubna 2019 proběhne v rámci celé Evropy dopravně bezpečnostní akce pořádaná organizací Tispol. Akce s názvem "SPEED MARATHON" je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů.

Policisté v Libereckém kraji budou na základě dopravně bezpečnostních analýz a vlastních vytipovaných rizikových lokalit provádět po celý den měření rychlosti. Tato akce je výjimečná tím, že to nejsou jen policisté, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne, ale do výběru míst se zapojili samotní občané, kteří měli možnost dávat policstům tipy na místa, kde by měla měření rychlosti probíhat. Občané měli vybírat taková místa, kde řidiči jezdí rychleji, než je to na těchto místech bezpečné.

Hlasování o vybraných místech pro měření rychlosti probíhalo v průběhu celého února 2019.

Nyní policisté provádějí vyhodnocení vhodných míst pro měření rychlosti. Bohužel se mezi vytipovanými místy stále objevují i naprosto nesmyslná místa jako např. uprostřed vodní plochy Máchova jezera, na Liberecké výšině, na vrcholu Ještědu apod.. Tato jsou pro měření nepoužitelná.

Měření bude probíhat viditelnou formou, a to jak mobilními ručními rychloměry, tak i radary ve vozidlech. Nejen v tento konkrétní den by měli řidiči respektovat stanovené rychlostní limity a dbát tak na bezpečnost v silničním provozu.



12. 3. 2019

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem